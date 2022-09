Croazia, agosto record per il turismo. Italia secondo mercato assoluto

Agosto da primato per il turismo in Croazia con 4,2 milioni di arrivi e 32 milioni di pernottamenti, ovvero rispettivamente + 6% e +4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A guidare la classifica degli visitatori esteri sono stati i turisti tedeschi con 998mila arrivi, seguiti dagli italiani con 398mila arrivi e dagli austriaci con 327mila visitatori, e dai polacchi con 299mila arrivi.

«Possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati – ha commentato il ministro del Turismo e dello sport della Repubblica di Croazia Nikolina Brnjac – e vorrei ringraziare tutti lavoratori nel settore per l’impegno, il lavoro, l’adattabilità e la responsabilità. L’anno turistico continua e siamo felici che anche le previsioni per il dopo stagione siano molto buone. I risultati finora raggiunti, confermano che la stagione di quest’anno è stata ben preparata nonostante tutte le sfide e le circostanze causate dalla pandemia e dagli sfortunati eventi in Ucraina».

«Settembre è iniziato sotto un buon segno – ha aggiunto Kristjan Stanicic, direttore generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo – e le proiezioni sono ottime, soprattutto nel segmento nautico e dei viaggi d’affari».

Di grande rilievo le perfomance del mercato italiano, come rilevato da Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia: «In particolare ad agosto abbiamo riscontrato un trend positivo e una crescita del flusso turistico dalla Italia. Le mete preferite dagli Italiani sono state Novalja, Medulin, Rovinj, Pula, Mali Losinj, Porec, Dubrovnik. I turisti italiani solo nel mese di agosto, hanno totalizzato 2.115.309 milioni di pernottamenti ovvero 74% in più del 2021. Nei primi 8 mesi dall’Italia abbiamo registrato arrivi e pernottamenti duplicati dell’anno scorso sia negli arrivi (circa 800mila) sia nei pernottamenti che sono stati 3.695.607. Già dal mese di aprile sono arrivati gli italiani, sempre in constante crescita e tantissimi giovani soprattutto nel mese di agosto. Per quanto riguarda i prodotti grande richiesta per la vacanza in barca, campeggi, vacanza attiva e divertimento. La Croazia, con numerosi festival di musica, manifestazioni sportive e nuovi investimenti si è affermata come una destinazione diversificata e ben preparata in grado di garantire ai suoi ospiti un soggiorno sicuro e di qualità».