Croazia a caccia di turisti con la campagna “Falling for Croatia”

“Falling for Croatia”. È il claim della campagna promozionale internazionale lanciata dall’Ente nazionale croato per il turismo, sui social media fino alla fine di novembre.

«Siamo nel periodo dell’anno in cui la richiesta per i viaggi è basata in maggior misura sulla cultura, l’enogastronomia, la nautica, il turismo attivo e la natura – spiega Kristjan Stanicic, direttore generale dell’ente – Abbiamo coperto tutti questi temi e dato maggior rilievo alle destinazioni continentali croate e su ciò che gli ospiti possono vivere in queste mete nei mesi autunnali».

La Croazia è al Ttg di Rimini al Padiglione C1, stand 114-127: tra i co-espositori la compagnia di navigazione Jadrolinija e gli enti turistici della regione del Quarnaro, di Dubrovnik e Neretva e della città di Zagabria.