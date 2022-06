Croatia Airlines, decolla la rotta Milano-Spalato













Croatia Airlines, la compagnia aerea di bandiera della Croazia e membro di Star Alliance, ha inaugurato ieri la rotta stagionale tra Milano Malpensa e Spalato che è servita due volte a settimana, il giovedì e la domenica.

I biglietti aerei andata e ritorno per i voli tra Milano e Spalato sono disponibili per i passeggeri a un prezzo promozionale in questi prmii giorni di operativo. Con l’introduzione dei voli stagionali tra Milano Malpensa e Spalato, ai turisti italiani è stata offerta una scelta ancora migliore di viaggio verso la parte croata del Mare Adriatico, avvicinandoli così ancora di più alle bellezze naturali, culturali e storiche della Repubblica di Croazia.

Durante questa stagione, la Croatia Airlines prevede di collegare direttamente la Croazia con 21 destinazioni internazionali, ovvero 22 aeroporti europei, mentre gli aerei della compagnia voleranno su 41 rotte internazionali.