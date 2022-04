Croatia Airlines, decolla il Roma-Spalato per l’estate













Il vettore di bandiera Croatia Airlines ha annunciato il suo network estivo che vedrà potenziate le rotte dall’Italia verso l’hub di Spalato. Nel corso della prossima stagione estiva il vettore croato prevede di realizzare più di 16mila voli, ovvero il 60% in più rispetto alo scorso anno e solo il 20% in meno rispetto al 2019.

Croatia Airlines prevede di collegare Spalato con 18 città europee, tra cui Roma e Milano nel nostro Paese, e conta una flotta di 12 aeromobili (un A320, cinque A319 e sei DASH8-Q400).

Il Roma-Spalato per la summer verrà operato tutti i giorni (così anche per l’estensione su Zagabria), mentre il Milano-Spalato avrà 2 frequenze settimanali (ogni giovedì e domenica). La rotta Roma-Dubrovnik, invece, sarà operata ogni sabato e domenica con estensione anche in questo caso su Zagabria.

Il vettore croato offre su tutti questi voli sia la classe Business che la Economica. I passeggeri in Business hanno diritto a due bagagli a mano, due bagagli di massimo 23 kg in stiva, check in prioritario, l’uso della corsia veloce ai controlli di sicurezza, l’uso della business lounge in aeroporto e la scelta del posto gratuito.