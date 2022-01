Crisi Thai Airways, più liquidità per sostenere il piano di ristrutturazione













Iniezione di liquidità in arrivo per il settore aereo thailandese: la Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand) ha stanziato 6,2 miliardi di baht THB (circa 187 milioni di dollari Usa) a sostegno di cinque compagnie aeree (Thai Airways International, Thai Smile, Thai AirAsia, Thai VietJetAir e Bangkok Airways) per aiutarle a sopravvivere alla crisi causata dalla pandemia di Covid-19.

Non si conoscono per il momento gli importi ricevuti da ciascuna delle compagnie aeree beneficiarie, ma il presidente della banca, Rak Vorrakitpokatorn, ha dichiarato che il sostegno comprende 3,5 miliardi di THB (105,5 milioni di dollari) in remissione del debito e altri 2,7 miliardi di THB (circa 81,5 milioni di dollari) in linee di credito aggiuntive per preservare la liquidità e il personale.

Dopo lo shock del primo anno di pandemia, l’industria aerea thailandese ha iniziato lentamente a riprendersi nel quarto trimestre del 2021, grazie all’allentamento delle restrizioni all’ingresso del Paese, e all’arrivo dei primi turisti. Tuttavia, la reintroduzione di regole più severe a metà dicembre in risposta alla variante Omicron ha nuovamente gettato incertezza sulla già fragile ripresa di molte compagnie aeree.

Come quella di Thai Airways, ad esempio: la compagnia di bandiera thailandese, ha presentato istanza di protezione dal fallimento nel maggio 2020, a causa di più di 3 miliardi di dollari di debito. Nel settembre 2020, il tribunale fallimentare centrale di Bangkok ha ordinato alla compagnia aerea un programma di ristrutturazione aziendale, che è andato avanti per tutto il 2021.

Ad ottobre del 2021, gli amministratori hanno presentato una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del suo processo di ristrutturazione, evidenziando che 39,09 milioni di dollari di debito erano già stati rimborsati ai creditori e che i debiti potranno continuare ad essere pagati in conformità con il piano di approvato a giugno dal tribunale fallimentare.

Anche in Italia, però, la compagnia ha avuto dei problemi, avendo aperto una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 21 dipendenti su 31 totali nei due maggiori scali italiani di Roma e Milano.