Crisi Norwegian Air, negati nuovi aiuti di Stato

No a un ulteriore aiuto finanziario da parte del governo norvegese per Norwegian Air, sempre più di fronte a un futuro incerto e in enorme difficoltà per la gestione degli operativi in questa delicata fase dell’emergenza Covid.

L’amministratore delegato, Jacob Schram, ha dichiarato in una nota ufficiale del vettore che la decisione presa dallo Stato novergese «è molto deludente, soprattutto pensando a chi sta cercando a tutti i costi di salvare l’azienda, anche a fronte di concorrenti che ricevono miliardi di finanziamenti dai rispettivi governi proprio per fronteggiare questo critico momento dovuto alla pandemia in corso».

Nonostante tutto, però, Schram ha confermato che «si farà tutto il possibile per superare questa crisi» e minimizzare l’impatto sui circa 2.300 dipendenti in Norvegia e le diverse migliaia di lavoratori negli altri Paesi.