Crisi hotel, chiude a Roma l'Ambasciatori Palace di via Veneto













Dopo Sheraton, Majestic e Cicerone, a Roma un altro hotel chiude per Covid: è l’Ambasciatori Palace, in via Veneto. L’hotel ha avviato la procedura di licenziamento per 51 dipendenti a tempo indeterminato.

La società, come nel caso degli altri alberghi citati, ha motivato la chiusura annunciando di voler avviare lavori di ristrutturazione in attesa della ripresa del settore.

Dura la reazione delle organizzazioni sindacali sulle procedure di licenziamento dell’hotel icona della Dolce Vita. “Anche nel caso dell’Ambasciatori Palace, nonostante ci siano tutti gli strumenti per attendere la fine dei lavori avviati per la ristrutturazione edilizia, chi prima ha fatto shopping decide di scaricare i lavoratori, sfruttando la pandemia. Inaccettabile – attaccano i sindacati Filcams Cgil Roma e Lazio, la Fisascat Cisl di Roma Capitale e Rieti e la Uiltucs di Roma e Lazio – La gravità della situazione, con controparti senza alcuna responsabilità, necessita un intervento normativo che non è arrivato. Il timore, sempre più fondato è che questo sia un metodo e che prenda piede tra chi ha deciso di fare tabula rasa dei diritti dei lavoratori”.

«Sul turismo a Roma è emergenza, serve subito un consiglio comunale straordinario con i ministri del Turismo e del Lavoro», è l’allarme pochi giorni fa da Alessandro Onorato, l’assessore comunale al Turismo, grandi eventi, moda e sport.