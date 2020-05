Crisi del trasporto aereo, oltre 500 miliardi di debiti

Profondissimo rosso per il trasporto aereo: secondo l’associazione internazionale della compagnie aeree, Iata, il debito complessivo del settore a fine anno potrebbe toccare i 550 miliardi di dollari (530 miliardi di euro), con un aumento di circa 120 miliardi di dollari rispetto alle previsioni che erano state fornite all’inizio dell’emergenza Covid-19.

Il peggioramento dei conti proviene da nuove voci come i prestiti erogati dai governi che ad oggi risultano di almeno 67 miliardi di dollari, altri 12 miliardi dalle garanzie sui prestiti e circa 52 miliardi provenienti da mancati introiti commerciali e dal debito del mercato dei capitali.

In questa nuova valutazione del pessimo stato di salute finanziaria delle compagnie aeree, Iata precisa che sebbene gli aiuti siano un’ancora di salvataggio indispensabile per i devastanti effetti dello stop dei collegamenti e dell’azzeramento dei ricavi, per le aerolinee si presenterà una nuova impegnativa sfida.

«Quella di operare senza farsi travolgere dalla mole dei debiti accumulati in questo periodo – ha sottolineato il ceo e direttore generale di Iata, Alexandre de Juniac – Una buona metà degli aiuti equivale ad una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei vettori, poiché meno del 10% di queste risorse a sostegno delle compagnie potranno rientrare nel loro patrimonio netto. Il che significa un totale cambiamento del quadro finanziario del trasporto aereo».

E per de Juniac pagare il debito originato dagli aiuti dei governi nazionali, significherà allungare molto i tempi della ripresa per le compagnie aeree, con un ritorno alla normalità, anche in termini di recupero della domanda di passeggeri, che richiederà un periodo molto più prolungato rispetto a quanto si era prospettato agli inizi di aprile. In altre parole, quindi, l’associazione non scommette più su un ritorno alla normalità entro il 2022.