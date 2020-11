Crisi del trasporto aereo, Air France–Klm cerca altri 6 miliardi di aiuti

Non più tardi della scorsa estate erano arrivati nella case di Air France e Klm qualcosa come 13 miliardi di euro, tra prestiti garantiti dallo Stato e veri e propri aiuti provenienti dall’esecutivo francese e da quello olandese. Adesso, come scrive il quotidiano francese Le Monde, il nuovo fabbisogno per garantire al sopravvivenza della due compagnie ammonterebbe a circa 6 miliardi di euro.

I nuovi fondi arriverebbero da elargizioni statali del governo francese per una cifra vicina ai 3 miliardi, mentre un altro miliardo verrebbe assicurato dal governo olandese e il resto reperito sul mercato finanziario.

Il Gruppo Air France-Klm, nonostante i buoni segnali provenienti dai mercati delle Antille e Reunion, ha da poco annunciato che il traffico in dicembre sarà il 20% su quello del 2019, contro il 60% previsto solo pochi mesi fa. Il load factor si attesterà al 30%, mentre a mitigare le perdite sarà ancora una volta il comparto cargo, che tuttavia non impedisce al Gruppo di perdere 15 milioni di euro al giorno.