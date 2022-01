Crisi degli hotel anche a Milano: l’allarme di Atr Confesercenti













Dopo il caso Roma, cresce la preoccupazione del settore alberghiero anche su Milano, soprattutto dopo l’annuncio della chiusura temporanea dell’Admiral Hotel (a causa della ripresa dei contagi dovuti alla variante Omicron e alle conseguenti nuove misure restrittive imposte in Italia). L’associazione degli albergatori di Atr – Confesercenti Milano, infatti, nell’esprimere solidarietà nei confronti dell’associato Admiral Hotel, sottolinea come tale situazione rischi di riguardare sempre più strutture alberghiere nell’area metropolitana milanese a causa della cancellazione di eventi tra gennaio e aprile che si unisce al rincaro di energia, materie prime e servizi che costringono gli hotel a lavorare in perdita.

«È riduttivo dare tutta la colpa di questa situazione al Green Pass rafforzato o alle tasse – spiega il presidente di Atr, Rocco Salamone – Ma è opportuno far presente alle istituzioni la situazione non semplice in cui siamo costretti a lavorare: con il rinvio di fiere importanti stiamo perdendo le prenotazioni dei prossimi 3 mesi, i nostri fornitori ci presentano listini aumentati dal 20 al 30% come conseguenza del caro energia, in molti casi sono ripartite le rate dei mutui. Così, in attesa del rinnovo della cassa integrazione in deroga scaduta il 31 dicembre, ci troviamo ad affrontare nuovi problemi di liquidità, motivo per cui per alcuni colleghi è più conveniente restare chiusi».