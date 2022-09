Crisi Blue Air, sospesi tutti i voli fino al 10 ottobre

Continua a destare sospetti la situazione della compagnia aerea rumena Blue Air che, dopo aver sospeso lo scorso 6 settembre tutti i voli in partenza dalla Romania fino a oggi, nelle ultime ore ha annunciato un ulteriore stop fino al 10 ottobre prossimo. La prima sospensione era stata causata in seguito a un blocco dei suoi conti bancari operati dal governo della Romania.

Cristian Rada, ceo di Blue Air, ha affermato che la compagnia opererà di nuovo regolarmente in ottobre, anche se non ha specificato quali saranno le rotte che riprenderanno il servizio. “Vorremmo scusarci con tutti i passeggeri Blue Air che sono stati colpiti dall’impossibilità di essere serviti da voli di linea a partire da mezzogiorno del 6 settembre 2022 – ha affermato Blue Air in un comunicato stampa – Ci scusiamo inoltre con tutti i dipendenti e partner commerciali di Blue Air Aviation Company per non essere stati in grado di adempiere a tutti i nostri obblighi nei loro confronti.

Nelle ultime 48 ore, la direzione, il cda e gli azionisti di Blue Air hanno riscontrato che il livello di vendita dei biglietti è stato influenzato in modo significativo e che gli importi incassati dai processori di pagamento sono stati bloccati dagli stessi. La società non dispone in questo momento dei fondi necessari per pagare il carburante e altre spese operative, necessarie per i voli previsti”.

Secondo la nota del vettore, inoltre, tutti i fornitori di servizi di volo hanno subordinato le forniture al pagamento dei debiti in sospeso. Blue Air chiede a tutti i passeggeri fino al 10 ottobre 2022 “di non presentarsi agli aeroporti di partenza, questi voli non possono essere operati. La decisione di riprendere i voli tiene conto della possibilità della compagnia di rimborsare a tutti i passeggeri interessati gli importi dovuti e di pagare a tutti i partner commerciali i costi dei servizi forniti alla compagnia”. La compagnia aerea sarebbe propensa a riprendere le attività di volo con soli cinque aerei B737-800, secondo alcune fonti di stampa.