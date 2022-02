Creo t.o. riparte con i corridoi turistici e sei regole chiave













Grazie ai corridoi turistici riparte l’attività del tour operator Creo, che torna sul mercato con l’offerta di destinazioni tailor made.

Come spiega Luigi Leone, direttore di prodotto: «Nonostante la presenza di regole di rientro in Italia dai paesi extra Ue non certo agevoli, stiamo riscontrando un forte interesse per le nostre proposte con destinazioni come Stati Uniti, Polinesia Francese, Emirati arabi, Thailandia, Australia e Perù e altre mete alternative come Aruba e Santo Domingo. E anche destinazioni attualmente chiuse come ad esempio il Giappone, vedono gli stessi agenti di viaggi in trepida attesa per ricominciare a vendere. Anche i viaggi di nozze sono alimentati da un rinnovato ottimismo e stiamo riscontrando molte conferme in tal senso. I clienti oggi chiedono serenità nella scelta e poter vivere la propria vacanza al meglio. Questo noi possiamo garantirlo grazie alla selezione che abbiamo fatto in ambito assicurativo».

L’attività di Creo, dunque, riprende con una certa dinamicità. Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing, aggiunge: «Le adv hanno trovato in creo un alleato, un operatore che con estrema semplicità gestisce le loro richieste con il nostro booking preventivo al telefono. Il contatto telefonico, l’ascolto delle esigenze e lo scambio di qualche battuta tra il caricamento di un servizio e l’altro sono importanti in questo particolare momento. Per questo abbiamo ideato un modello commerciale che rispecchiasse questa voglia di semplificare e che a gran voce molti operatori richiedevano».

Oggi Creo pone al centro della sua strategia almeno sei punti chiave: le persone che ascoltano e rispondono con competenza, ovvero il team; le commissioni calcolate sull’intero importo del pacchetto, escluse le tasse; gli adeguamenti che non sono previsti perché le pratiche, una volta confermate non subiscono variazioni; l’assicurazione con le migliori coperture che includono anche il Covid e una speciale copertura commissioni in caso di recesso del cliente; le penali di annullamento che sono state fissate al 15% fino a 5 giorni dalla partenza e solo il 100% da 4 a 0 giorni; il plus di servizio “Creo ti regala”, ovvero il meccanismo che a ogni conferma prevede in omaggio un’esperienza (da usufruire in loco) per il cliente.