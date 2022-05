Creo e gli inediti incontri con le adv: prossime tappe Roma e Napoli













Al via il nuovo format di eventi firmati dal t.o. Creo, nati per rincontrare le agenzie di viaggi in luoghi informali, in orario extra lavoro, davanti a un drink parlando di turismo.

I primi due appuntamenti si sono svolti a Milano e Fiorano Modenese in cui lo staff di Creo, presente al completo nella serata di Fiorano, ha incontrato oltre 120 persone tra agenti e fornitori; i prossimi si svolgeranno a Roma e Napoli, rispettivamente il 4 e il 5 maggio.

«Sorseggiare un Line Cocktail sognando il Giappone e la sua spirituale cerimonia del tè oppure immaginarsi una notte in Ryokan, una delle esperienze di viaggio più autentiche del Sol Levante, davanti a una bevanda al sake; volare poi verso gli Stati Uniti attraverso le note del whisky e buccia d’arancia in un classico cocktail Manhattan o assaporare un old fashioned mentre ascolti il racconto di una notte trascorsa in Hogan, la tipica abitazione degli indiani Navajo all’interno della Monument Valley. Gli eventi non fanno eccezione, incontri semplici e costruttivi in cui tutti possano sentirsi parte dell’esperienza», dichiara Anya Bracci, direttrice marketing e commerciale dell’azienda.

«Si tratta di eventi in cui racconto esperienze di viaggio e nuove interessanti mete da visitare non solo attraverso le parole e la mia grande passione per i viaggi, ma stuzzicando gli agenti attraverso il gusto e l’olfatto. Questo format rende l’incontro formativo un evento», aggiunge Luigi Leone, direttore di prodotto.