Crediti d’imposta, il Fisco aggiorna il modello per adv e operatori













Ennesima revisione nelle modalità per i crediti d’imposta: l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 2021/43058 ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti, di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell’art. 122 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, da utilizzare dal 15 febbraio 2021.

Si tratta della procedura da utilizzare per esercitare l’opzione per la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare il Covid: locazioni di botteghe e negozi, di immobili a uso non abitativo e per affitto di azienda. Esso consente l’invio anche tramite intermediari e tiene conto dell’estensione a imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator.