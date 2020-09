Covivio, acquisiti otto hotel ex Boscolo: li gestirà Nh

Nh Hotel Group ha formalizzato un accordo con Covivio, uno dei principali operatori immobiliari a livello europeo che, per un valore di circa 573 milioni di euro e dopo il preliminare firmato a fine 2019 e il rallentamento dovuto al Covid-19, ha acquisito otto alberghi della catena di lusso The Dedica Anthology (ex Boscolo) da Värde Partners.

Le otto strutture comprese nella transazione Värde-Covivio – ora gestite dal Gruppo Nh e affidate ai marchi Nh Collection e Hotels, e Anantara – sono l’ex Hotel Exedra a Roma, oggi ribattezzato Palazzo Naiadi; il New York Palace di Budapest; il Grand Hotel dei Dogi a Venezia; il Carlo IV a Praga; l’Hotel Plaza a Nizza; Palazzo Matteotti a Milano; l’Hotel Bellini a Venezia e Palazzo Gaddi a Firenze.

L’accordo di gestione siglato, si legge su Il Sole 24 Ore, ha una durata iniziale di 15 anni, che Nh Hotel Group potrà estendere fino a 30 anni. Il Gruppo Nh ha sottoscritto un contratto di locazione sostenibile a lungo termine con cui si impegna a riconoscere un canone variabile, con un minimo garantito, comprendente un meccanismo di massimale sul deficit.

Sempre sul quotidiano economico, si legge che Covivio sta perseguendo un programma di lavori da 86 milioni di euro per l’intero portafoglio: sei hotel sono attualmente aperti e saranno oggetto di lavori connessi al cambiamento di insegna (per circa 30 milioni di euro), e gli alberghi di Firenze e Nizza, ora in fase di ristrutturazione (con una previsione di circa 56 milioni di euro di capex), riapriranno rispettivamente entro la fine del 2020 e nel secondo semestre 2021.