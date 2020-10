Covid, quarantena obbligatoria per chi arriva nel Regno Unito dall’Italia

Anche Italia, San Marino e Vaticano sono state rimosse dalla lista dei corridoi di viaggio ammessi dal ministero dei Trasporti britannico.

Ciò vuol dire che i viaggiatori che dal territorio italiano arrivano in Inghilterra dopo le quattro antimeridiane di domenica 18 ottobre si dovranno sottoporre a una quarantena obbligatoria di due settimane, nell’ambito delle nuove misure del contenimento della diffusione del Covid-19.

La quarantena in Regno Unito – conferma La Repubblica – è obbligatoria e sono previste multe minime da mille sterline per chi viene beccato dalle autorità britanniche a non rispettarla, che possono arrivare fino a 10mila in caso di infrazioni ripetute e, nei casi estremi, anche all’espulsione dalla destinazione.