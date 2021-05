Covid, Malta raggiunge l’immunità e riapre ai turisti il 1° giugno

Un viaggio per gli appassionati di stelle: tra i luoghi ideali per ammirare al meglio il cielo notturno ci sono certamente i deserti, e allora ecco che in Qatar sono...

La montagna come divertimento e le camminate di soft trekking come gioco per i piccoli ospiti: è l’idea lanciata a Bressanone con il circuito WoodyWalk per escursioni in montagna con...