Covid, la Cina si ostina e blinda Olimpiadi e New Year













A poco più di due settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali (dal 4 al 20 febbraio), e del Capodanno cinese (che cade il 1 febbraio) – la festa più importante dell’anno per i cinesi – Pechino serra ancora di più i ranghi e difende con le unghie e con i denti la politica “Zero Covid” portata avanti fin qui. Certo, la variante Omicron ha complicato la situazione facendo registrare diversi focolai in città anche strategiche come Xian e Tianjin, prontamente e immediatamente chiuse dalle autorità, e la scoperta di un singolo caso della variante a Pechino, ha spinto le autorità ad adottare misure ancora più estreme, per prevenire il contagio.

Innanzitutto, il Comitato organizzatore cinese dei Giochi olimpici ha comunicato che non saranno più venduti biglietti per assistere alle gare come precauzione dopo il recente aumento di contagi nel Paese. Gli spettatori saranno quindi selezionati dagli organizzatori e dovranno aderire a rigidi protocolli contro il coronavirus.

Inoltre, i viaggiatori diretti a Pechino, a partire dal 22 gennaio a fine marzo, dovranno sottoporsi a un test Covid entro 72 ore dall’arrivo nella capitale cinese, oltre a quello – attualmente già richiesto – da effettuare entro 48 ore dall’arrivo.

Misure ancora più stringenti al villaggio olimpico: i giochi verranno divisi in bolle non comunicanti. Per la durata della loro permanenza gli atleti avranno contatti ravvicinati quasi esclusivamente con lo staff. I movimenti dei partecipanti saranno ridotti al minimo, tramite la predisposizione di cosiddetti loop, ossia spostamenti regolari e pianificati che si ripeteranno più volte al giorno nella stessa maniera. Ciascuna bolla avrà delle strutture adibite all’isolamento e protocolli immediati per contenere eventuali focolai. Gli atleti dovranno essere vaccinati o affrontare una quarantena di ventuno giorni al loro arrivo, così come allenatori, preparatori e giornalisti. Saranno poi testati quotidianamente.

C’è poi, per le autorità cinesi, da gestire la questione viaggi per il Chinese New Year, ovvero il momento in cui solitamente si registra il picco di spostamenti interni, e in cui tutti i lavoratori migranti nelle grandi città tornano nei propri villaggi e nelle campagne per andare a trovare le famiglie.

Per il secondo anno, le autorità stanno cercando di dissuadere le persone dal mettersi in viaggio. Molti governi locali hanno già consigliato ai residenti di non lasciare la città per viaggiare durante le vacanze, mentre decine di voli internazionali e nazionali sono stati sospesi.

Diverse città sono entrate in stato di allerta e le amministrazioni hanno chiesto ai viaggiatori di segnalare i loro spostamenti giorni prima del loro arrivo. Le autorità della città sud-occidentale di Yulin, ad esempio, hanno dichiarato che coloro che vogliono entrare dovranno compilare un modulo online, includendo le proprie credenziali sanitarie e i dettagli del viaggio, con un giorno di anticipo.

Nonostante i limiti agli spostamenti, però, secondo la China State Railway Group, saranno circa di 280 milioni (un 28,5% in più rispetto all’anno scorso) i passeggeri che useranno il treno durante il ”ChunYun”, ovvero il periodo di 40 giorni intorno al Chinese New Year, che quest’anno va dal 17 gennaio fino al 25 febbraio: «Se si verifica un focolaio, adegueremo i nostri servizi e i treni per la regione verranno ridotti o chiusi», ha aggiunto un portavoce del Gruppo ferroviario. Un totale di 40 coppie di treni saranno operati appositamente per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

C’è però preoccupazione per i consumi. Per ovviare, seppure parzialmente, a questo problema e rilanciare l’economia nel primo trimestre, la National Development and Reform Commission (Ndrc) ha delineato misure per incentivare la spesa: tra queste. l’incoraggiamento agli acquisti online, i consumi legati alla neve e agli alloggi, il sostegno alle micro, piccole e medie imprese.

I problemi, insomma, ci sono. Ma nulla, per Pechino, è più importante di arrivare all’appuntamento con il mondo – le Olimpiadi – con un numero di contagi talmente basso da poter dire: “Il nostro modello funziona“.