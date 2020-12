Covid, il piano Delta Air Lines per la spedizione dei vaccini

Il mondo del trasporto aereo combatte contro una crisi senza precedenti. L’obiettivo è tornare a viaggiare il prima possibile. Così, tra necessari piani di riduzione dei costi e tavoli comuni per dettare le linee guida verso una libertà al viaggio senza troppe restrizioni e quarantene – e soprattutto con un piano essenziale di tamponi rapidi – c’è anche chi prepara il servizio di trasporto del vaccino, senza alcun dubbio cruciale per fermare la diffusione del Covid-19.

È il caso di Delta, che dispone di provate capacità per il trasporto di vaccini Covid-19, testate grazie a spedizioni effettuate nei mesi passati e portate a termine con successo. Grazie a grandi magazzini merci e strutture per il refrigeramento ad Atlanta, Detroit, Los Angeles, New York Jfk e Seattle, e a un network di 49 aeroporti certificati Pharma in tutto il mondo, la compagnia aerea ha tutto ciò che occorre per gestire il trasporto dei vaccini a livello nazionale e attraverso il globo e quindi si prepara a offrire il suo servizio.

Oltre al supporto e a una forte rete per la distribuzione rapida all’interno degli Stati Uniti, Delta dispone di una funzione di distribuzione globale ampia e agile in coordinamento con Air France Klm Martinair Cargo e Virgin Atlantic Cargo, che assicura garanzie di conformità end-to-end per i clienti del vettore in tutto il mondo.

«La distribuzione rapida ed efficace dei vaccini, raggiunta la fase finale di approvazione, è uno degli elementi più cruciali per il contenimento del virus – ha dichiarato Rob Walpole, vice president Delta Cargo – È per questo che, mesi fa, abbiamo creato una task force dedicata ai vaccini, incaricata di capire le condizioni di fattibilità e di lavorare con esperti medici e farmaceutici, per progettare soluzioni modulari a supporto del settore. Dopo aver trasportato con successo vaccini di prova durante l’estate e l’autunno, siamo ora preparati e pronti per garantire che i vaccini siano ampiamente distribuiti».

Delta ha implementato ulteriori miglioramenti ai suoi attuali protocolli di consegna dei farmaci, in modo da garantire una distribuzione veloce e sicura. Questi includono: il massimo livello di accessibilità e priorità d’imbarco; una “torre di controllo vaccini” con monitoraggio centralizzato 24 ore e reporting per i clienti; opzioni charter cargo-only per i farmaci, per operazioni all’interno e all’esterno del network della compagnia.

Delta ha una vasta esperienza nella spedizione di vaccini, ed è stata la prima compagnia aerea passeggeri statunitense a ricevere la certificazione Iata Ceiv Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics), per la sede centrale e il magazzino di Atlanta. Delta offre già quattro opzioni di spedizione di medicinali su misura che soddisfano i requisiti di temperatura specifici per i vaccini, garantendo integrità durante l’intero viaggio.