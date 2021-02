Covid e psicologia: il webinar di Skal Academy Roma













Come siamo cambiati e cosa cambierà nel turismo? Interrogativi che sono il tema centrale del seminario online organizzato da Skal Academy di Roma, il 4 febbraio.

Per il presidente Paolo Bartolozzi «è importante analizzare quali meccanismi “automatici” emotivi, cognitivi, comportamentali, immaginativi vengono messi in atto in una situazione di pericolo. Parliamo di paura, rabbia, dolore. Come, senza accorgercene, siamo cambiati nel metterci di fronte ad alcune scelte. Ad esempio la scelta di viaggiare, di aprire una nuova attività, di cercare un lavoro».

Tutti temi affrontati da vari relatori, tra cui il professor Filippo Zagarella, psicologo e psicoterapeuta, Matteo Colleoni, docente di UniBicocca, che parlerà delle conseguenze della pandemia sulla domanda di mobilità generale e turistica e sui cambiamenti in atto.

E Tito Livio Mongelli, vice presidente di Skal Roma e responsabile dell’Academy, che spiega come «dobbiamo smetterla di pensare che tutto tornerà come prima, perché noi non saremo più gli stessi, saremo cambiati e saranno cambiate le nostre certezze, le nostre priorità e forse anche il nostro modo di lavorare».

Questo il link al seminario online: https://class.kepleroweb.it/b/adm-ogc-vui-e7b.