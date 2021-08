Covid, copertura per quarantena estesa a tutte le polizze Ergo













Ergo Assicurazione Viaggi annuncia l’estensione, in tutte le sue polizze, della copertura per quarantena derivante da Covid-19, sia per il viaggio in corso che per l’annullamento dello stesso prima della partenza.

Nell’ottica di offrire sempre maggiori garanzie ai propri assicurati e di sostenere il mercato dei tour operator e delle agenzie di viaggi, da oggi le polizze emesse da Ergo copriranno, oltre che spese mediche e annullamento, i costi derivanti dalla quarantena per Covid.

Daniela Panetta, direttore commerciale Ergo Assicurazione Viaggi, commenta: «Il nostro impegno verso il mercato non si è mai fermato e con l’inclusione della copertura quarantena dimostriamo di poter andare incontro alle reali esigenze dei viaggiatori. Dopo un’analisi attenta dei costi, abbiamo deciso di inserire la quarantena nelle condizioni standard, senza farne oggetto di un prodotto aggiuntivo soggetto a costo separato ed ulteriore».

«Un benefit che vuole essere anche una dimostrazione di riguardo verso la filiera, che ci auguriamo si rivelerà premiante nei prossimi mesi», conclude Panetta.