Covid-19, Malaysia Airlines cambia la policy di rebooking













Malaysia Airlines comunica una nuova policy per i cambi volo su base involontaria e connessi all’emergenza Covid-19.

Quanto alle opzioni di rebooking, i passeggeri con biglietto e prenotazione confermata che hanno subito variazioni o cancellazioni per voli operati entro il 30 ottobre 2021, avranno diritto a un cambio gratuito, senza che venga applicata nessuna differenza tariffaria, penali o supplementi purché soddisfino i seguenti criteri: il nuovo viaggio deve essere prenotato nella stessa classe di prenotazione o in quella immediatamente superiore; non è consentito alcun cambio di origine/destinazione o di cabina; il nuovo viaggio deve essere completato entro il 30 giugno 2022; tutte le modifiche successive saranno soggette alle condizioni tariffarie; se la nuova tariffa è superiore, sarà necessario riscuotere la differenza tariffaria; se la nuova tariffa è inferiore, la differenza non sarà rimborsata.

“In caso di noshow si applicano le penali previste dalla regola tariffaria e, se non previsto, il biglietto verrà annullato e non saranno consentite modifiche”, fa sapere la compagnia aerea.

Quanto alla cancellazione e al rimborso, la fee per i biglietti parzialmente utilizzati e totalmente inutilizzati non si applica quando: l‘importo del biglietto viene conservato come credito mediante l’emissione di un documento di credito o un open ticket; il documento di credito può essere utilizzato per viaggi da effettuarsi entro il 30 giugno 2022.

Il rimborso completo è consentito solo sulla forma di pagamento originale e in caso di imposizione da parte di regolamenti o enti governativi.

I biglietti riemessi e le nuove prenotazioni dovranno mostrare la dicitura “CW51- COVID19”.