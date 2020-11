Countdown per Hicon 2020: il programma dell’evento

Innovazione applicata al mondo dell’ospitalità e del turismo, ma anche nuovi strumenti e strategie messe in campo dagli operatori per ripartire e allinearsi agli scenari globali in modo efficace e lungimirante.

Di questo e molto altro si parlerà il prossimo 3 dicembre a Hicon (in versione interamente online), la grande conferenza dedicata all’innovazione e alle più avanzate tecnologie nell’ambito del turismo e dell’ospitalità, organizzata da Teamwork e The Data Appeal Company con la direzione scientifica di Giancarlo Carniani, Mirko Lalli e Nicola Delvecchio, e con la media partnership de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

Quest’anno ci saranno tre sale principali: la Visionary Hall, con relatori in gran parte internazionali, dove si parlerà di futuro e innovazione nel mondo del turismo; la Hospitality Hall, dove il tema dell’innovazione è declinato nel mondo dell’ospitalità di ogni tipo e la Sala Officina, organizzata con la collaborazione di Officina Turistica e il coinvolgimento di alcuni degli eccellenti autori del blog.

Un programma ricco di contenuti e con la presenza dei grandi nomi dell’hôtellerie internazionale. A partire da Glenn Fogel, ceo di Booking, special guest di Hicon 2020, che in un’intervista esclusiva condotta da Philip Wolf, Giancarlo Carniani e Mirko Lalli, svelerà gli ultimi trend del turismo e dell’ospitalità, i cambiamenti e le ripartenze di un momento cruciale nella storia del settore.

Insieme a Fogel saranno tantissimi gli speaker di fama internazionale sul palco: David Turnbull, founder di Denizen; Lorraine Sileo, senior analyst and founder di Phocuswright Research Practice; Olivier Ponti, vice president di ForwardKeys; Hylko Vesteeg, associate vice president di Ihg Group; Paul Bridger, head of Rove Hotels; Jonathan Epstein, chief executive officer di Celebrated Experiences; Ho Yin Cheung, founder & ceo di Remo; Chetan Kapoor, cofounder di Safe Travel Technologies and Videc; Samuele Annibali, chief operating officer di CampusX; Mauro Vinci, senior director business development Italy di Radisson Hotel Group; Philip Wolf, founder di Phocuswright; Micheal Ros, ceo di Bidroom; Roberto Franchi, ceo di Combo.

E ancora: Robi Veltroni, founder di Officina Turistica; Antonio Pezzano, ceo & founder di Dmi; Alice Pomiato, digital nomad | work, international travel and personal development; Fabio Coppola, chief visionary officer & cofounder di YellowSquare; Luca Zambello e David Phillips di Jurny Inc.; Marco Bacchilega, ceo di Bakuun; Massimiliano Ventimiglia, founder di Onde Alte; Francesca Benati, senior vice president di Amadeus; Giovanna Manzi, ceo di Best Western Italia; Nicola Accurso, managing director di 21 Way Of Living; Giorgio Soffiato, managing director di Marketing Arena; Brendan May, managing director di Hotel ResBot; Damiano Zennaro, director di IDeaS Revenue Solutions; Damiano De Marchi, senior analyst di The Data Appeal Company; Federico Zucca di Sts Hotel; Silvia Moggia di Management & Marketing Turistico; Mauro Santinato, ceo di Teamwork; Antonio Miano, ceo di welevel.academy.