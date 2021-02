Costa, un centro vaccini al terminal 2 del Palacrociere di Savona













Costa Crociere mette a disposizione il terminal 2 del Palacrociere di Savona per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19.

Il centro per la vaccinazione è al piano terra del terminal, uno spazio di circa 1.500 mq, con un’ampia area esterna che consente di poter accogliere anche 600 persone nell’arco della giornata, per velocizzare i tempi.

L’accordo per contribuire all’accelerazione della campagna vaccinale è stato sottoscritto dalla compagnia con la Asl 2 di Savona e promosso da Regione Liguria con Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane, Polizia di Frontiera, di U.M.A.A.F. e Comune di Savona.

La Asl ha messo in campo un protocollo sanitario specifico per garantire la sicurezza delle operazioni e, inoltre, il terminal era già stato allestito per l’applicazione dei protocolli nei mesi in cui la compagnia è stata operativa per le crociere (da settembre a dicembre 2020).

Al Palacrociere è già partita la campagna di vaccinazione per gli over 80 e la compagnia assicura che l’utilizzo del terminal a scopo sanitario non influirà sulla ripresa dell’attività crocieristica, in programma dal 27 marzo con l’ammiraglia Costa Smeralda. I vaccini vengono infatti somministrati dal martedì al venerdì, quando non ci saranno imbarchi, e mai in presenza di navi in porto.