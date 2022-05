Costa Toscana, la crociera perfetta per le famiglie













La vacanza perfetta, a misura di famiglia. È quella a bordo di Costa Toscana, la nuova ammiraglia della flotta Costa che navigherà per tutta l’estate nel Mediterraneo Occidentale. Progettata come una smart city itinerante e all’avanguardia in materia di sostenibilità, Costa Toscana si caratterizza, infatti, anche per un’offerta di bordo ricca di proposte particolarmente indicate per le famiglie con bambini.

Qualche esempio? Tre sono, sulla nave, le aree interamente dedicate a loro e divise per fasce di età (Baby Squok per i piccoli da 0 a 3 anni, Squok Club per i bambini dai 3 agli 11 anni e la Teen Zone per i ragazzi dai 12 ai 17 anni). Ai più piccoli è dedicato anche un intero ristorante, lo Squok Restaurant, concepito e disegnato in base alle loro esigenze. E poi, spettacoli di magia, tanto divertimento con i personaggi più amati, Peppa Pig e PJ Mask, un vero e proprio AcquaPark e una nuova area per i videogame.

Divertimento e relax per adulti e bambini

«Costa Toscana è davvero una nave perfetta anche per il target famiglie grazie sia all’ampia offerta di servizi dedicati sia alle occasioni di divertimento e relax pensate per i più piccoli come per gli adulti – sottolinea il country manager Italia, Carlo Schiavon – Un indubbio valore aggiunto è poi rappresentato, oggi, dal nuovo concept di escursioni Costa, con le soste più lunghe di sempre che danno la possibilità alle famiglie di scoprire le destinazioni a terra, senza fretta, a passo di bambino mentre grazie alle esclusive escursioni tematiche a firma National Geographic Expeditions, realizzate in collaborazione con Kel 12, si ha l’occasione di vivere esperienze davvero uniche, che rimarranno un bellissimo ricordo per tutta la famiglia. Non dimentichiamo, infine, che dal 1° aprile gli ospiti sono tornati a visitare le destinazioni anche in autonomia (fermo restando il rispetto di eventuali requisiti richiesti dalle autorità locali con le quali Costa è in costante contatto), modalità che rende ancora più semplice e rilassante l’esperienza di crociera a ogni età».

Escursioni ancora più convenienti e di valore

La nuova offerta di escursioni è anche particolarmente vantaggiosa. «Tutte le novità del portfolio escursioni – spiega il direttore vendite, Riccardo Fantoni – sono state recepite dal nuovo modello di pricing Costa, in vigore dallo scorso dicembre. Il pacchetto My Explorations incluso nella tariffa Super All Inclusive, assicura agli ospiti massima libertà di scelta tra tre escursioni, tra cui una di una giornata intera, assistenza costante e risparmio garantito rispetto all’acquisto a bordo: una formula che garantisce al Cliente la massima soddisfazione e all’agenzia di viaggi una vendita di ancora maggior valore».