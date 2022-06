Costa Toscana, il battesimo a Barcellona della nuova ammiraglia













Battesimo nel porto di Barcellona il 16 giugno per Costa Toscana, ammiraglia di Costa Crociere alimentata a Lng. Madrina della nave è Chanel, giovane cantante, attrice e ballerina, che ha riscosso successo in Spagna e in Europa in occasione dell’ultima edizione di Eurovison Song Contest. Dopo la cerimonia, la festa si è spostata sui ponti esterni, a poppa della nave, nelle terrazze di Piazza del Campo, per ammirare il “Molecole Show”. La serata è proseguita con il Dj Set dei Meduza, il trio di produttori di musica house più famosi al mondo. L’aperitivo e la cena di gala sono stati curati dallo chef spagnolo Ángel León, conosciuto come lo “chef del mare” e insignito con il suo ristorante Aponiente di 3 stelle Michelin, che dallo scorso anno è diventato partner di Costa Crociere, insieme a Bruno Barbieri e Hélène Darroze.

«È una grande emozione celebrare il battesimo della nostra Costa Toscana a Barcellona, una città alla quale siamo particolarmente legati e dove siamo di casa sin dall’inizio della nostra storia – ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere – Per questa occasione abbiamo organizzato un evento per festeggiare l’avvio di un’estate che segna la ripresa spensierata dei viaggi e delle vacanze, e che rappresenta l’eccellenza dell’offerta di Costa. Secondo una recente ricerca di mercato, quasi 14 milioni di europei, di cui 4 milioni di italiani, sognano di fare una crociera nei prossimi 12 mesi, e le crociere risultano tra i viaggi con il più alto potenziale per soddisfare le esigenze di esplorazione delle destinazioni. Dobbiamo approfittare di questa ripresa per promuovere un turismo sempre più sostenibile, che rispetti l’ambiente e valorizzi le comunità locali. Il nostro impegno in questo senso non si esprime solo attraverso navi tecnologicamente all’avanguardia come Costa Toscana, alimentata a Lng, ma anche con il sostegno a progetti innovativi, la cui portata va oltre il settore del turismo, come quello che ci vede insieme allo chef Ángel León».

In occasione del battesimo di Costa Toscana, Costa Crociere e León hanno rafforzato la loro collaborazione, lavorando su un tema comune: la sostenibilità ambientale. La compagnia italiana, attraverso Costa Crociere Foundation, ha deciso di supportare un progetto pionieristico a livello mondiale, relativo allo sviluppo del “cereale del mare”. Il centro di ricerca del ristorante Aponiente di Ángel León ha avviato, nella baia di Cadice, la coltivazione della zostera marina, una pianta che porta benefici all’ecosistema arricchendone la biodiversità, contribuisce a mitigare il cambiamento climatico, assorbendo ed immagazzinando grandi quantità di carbonio, e soprattutto è in grado di produrre dai suoi semi un “superalimento” dalle grandi proprietà nutritive, che potrebbe rappresentare una soluzione futura per i problemi di fame e malnutrizione. Grazie al sostegno della fondazione l’area coltivata dell’orto marino della zostera potrà essere ampliata, e sarà possibile promuovere il progetto per esportarlo in nuove aree costiere.

La flotta Costa quest’estate opererà con 10 navi. Secondo una ricerca commissionata dalla compagnia a Human Highway, circa 4 milioni di italiani sognano di fare una crociera nei prossimi 12 mesi, cifra che sale a quasi 14 milioni includendo alcuni dei principali Paesi dell’Europa continentale (Italia, Spagna, Francia, Germania, Svizzera e Austria). Il desiderio di normalità guida la scelta delle prossime vacanze estive, all’insegna del riposo, del mare e del divertimento. Oltre a questo, tra gli ingredienti di una vacanza perfetta si distinguono la buona cucina e la visita a luoghi di rilievo artistico-culturale.