Costa Toscana, benvenuti a bordo della “smart city” sul mare













Con l’entrata in servizio di Costa Toscana, nuova ammiraglia della flotta, Costa Crociere cala il poker delle navi di ultima generazione sull’estate nel Mediterraneo. Siamo saliti a bordo in anteprima su questa vera smart city sul mare che è un omaggio alla Toscana e alle sue eccellenze, con un’attenzione particolare alla sostenibilità.

Gemella di Costa Smeralda, è frutto di un progetto creativo che rispecchia lo stile e il gusto italiani, richiamando i colori e le atmosfere della regione da cui prende il nome per offrire un’esperienza di design autenticamente made in Italy. Arredi, illuminazione, tessuti e accessori portano infatti la firma delle più prestigiose aziende italiane, come Molteni&C, Roda, Flos, Dedar, Rubelli, Kartell, Poltrona Frau e Alessi.

All’insegna dell’italianità sono anche alcuni dei bar tematici presenti a bordo come il Caffè Vergnano 1882, il Campari Bar, i due Aperol Spritz Bar, il Ferrari Spazio Bollicine e il Kartell Cafè. Novità assoluta è invece l’Heineken Star Club & Bistro, primo pub a bordo di una nave da crociera.

Fiore all’occhiello dell’offerta gastronomica è Archipelago, il nuovo concept di ristorante che propone menù ideati da tre chef stellati, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, dove vivere un’esperienza culinaria di altissimo livello in cui spiccano i destination dish, i piatti che interpretano autentiche ricette locali dei luoghi visitati dalla crociera.

All’Archipelago l’ambiente è intimo e raffinato, i tavoli sono “isole” circondati da sculture naturali di driftwood, installazioni fatte di legni restituiti dal mare e recuperati grazie ai Guardiani della Costa, il programma di educazione ambientale per la salvaguardia del litorale Italiano promosso da Costa Crociere Foundation, alla quale viene donato parte del ricavato delle cene.

Design italian style anche nelle 2.663, di cui 28 suite e 106 della nuova categoria di camere con “terrazza sul mare” che oltre al balcone dispongono di una sorta di veranda riparata in cui trascorrere momenti di relax o fare colazione. Affacciata sul mare è anche l’area benessere Sole Mio, dotata di salone di bellezza, sauna, hammam, piscina talassoterapica, sale trattamenti e le stanze della neve, del sale e del relax.

Soprattutto Costa Toscana è una nave pienamente sostenibile, alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia attualmente più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emissioni. Presenta inoltre soluzioni che abbassano significativamente le emissioni di ossido di azoto e di CO2, mentre il consumo energetico è ridotto al minimo grazie a un sistema di efficientamento energetico intelligente e a bordo viene effettuato il 100% di raccolta differenziata con il riciclo dei materiali di scarto.

In virtù di queste caratteristiche, Costa Toscana si inserisce pertanto perfettamente nel nuovo piano di posizionamento avviato da Costa Crociere che si accompagna alla nuova brand identity e si può sintetizzare con l’espressione “Enrichment through exploration”, Arricchimento attraverso l’esplorazione, sia a bordo sia a terra, declinato lungo tre direttrici chiave, come puntualizza Carlo Schiavon, country manager Italia: «In questi due anni non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a lavorare ininterrottamente per portare novità alle nostre agenzie. Abbiamo lavorato al palinsesto delle nostre escursioni, inserito nuovi tour e avviato la collaborazione importante con National Geographic Expeditions per studiare nuove proposte che sono vere e proprie esperienze di vita».

E aggiunge: «Abbiamo lavorato sulla ristorazione, estendendo la collaborazione con Bruno Barbieri a due altri chef di caratura elevatissima, inserito piatti-destinazione che si ispirano alle ricette e agli ingredienti dei luoghi toccati dalle crociere e quindi creato il progetto Archipelago, dove i nostri ospiti possono gustare 3 menu creati ad hoc. Non ultimo, abbiamo lavorato sul piano della sostenibilità, con la seconda nave alimentata a gas naturale liquefatto, ma anche dotata della tecnologia più avanzata per ridurre consumi e sprechi».

Fino al 29 aprile 2022 Costa Toscana effettua crociere settimanali con scali a Savona, Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo. Dal 9 maggio al 21 novembre 2022, l’itinerario cambierà per dare spazio a destinazioni più balneari, visitando Savona, Civitavecchia/Roma, Napoli, Ibiza, Valencia e Marsiglia, mentre da metà ottobre Palma di Maiorca sostituirà Ibiza.