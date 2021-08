Costa Smeralda, piano strategico tra sostenibilità e digitalizzazione













Sostenibilità, innovazione e digitalizzazione: i tre perni sui quali poggiano i progetti per il futuro del Consorzio Costa Smeralda, illustrati nel corso dell’assemblea dei soci che si è tenuta nei giorni scorsi presso il Conference Center di Porto Cervo.

Relativamente alle attività realizzate, nel corso del 2020 – nonostante il difficile contesto pandemico – sono stati attuati progetti previsti dal piano strategico, finalizzati a incrementare i servizi per i consorziati e creare valore per la destinazione, ma che hanno visto allo stesso tempo il Consorzio protagonista nel suo ruolo di tutore del territorio, attraverso il potenziamento di investimenti finalizzati a preservare la natura secondo una logica di sostenibilità e con la modernità richiesta dalle strategie di sviluppo per posizionare la Costa Smeralda ai primi posti nel mercato del turismo mondiale.

In un’ottica di sostenibilità, il Consorzio ha sottoscritto un accordo con la Scuola di Direzione aziendale dell’Università Bocconi grazie al quale è in fase di elaborazione un progetto di studio e ricerca finalizzato a realizzare un Piano Strategico e di Sostenibilità in grado di coniugare lo sviluppo della destinazione con la sostenibilità sociale e ambientale, creando valore nel lungo periodo per i consorziati, la comunità locale e la clientela turistica. È stata inoltre realizzata la prima isola ecologica a scomparsa situata nell’area bivio Romazzino-Capriccioli in sostituzione di quella esistente a vista, e, entro i prossimi dieci anni, tutte le isole ecologiche delle aree in gestione, saranno interrate.

Con il supporto di sole maestranze locali, è proseguita quindi l’opera di pedonalizzazione della Costa Smeralda, sono stati realizzati 9 km di marciapiedi, che consorziati, visitatori e popolazione locale potranno oggi percorrere in un’area completamente pedonalizzata, usufruendo in sicurezza di questi passaggi per raggiungere le varie aree del comprensorio o per praticare sport.

Nell’ambito della attività di destination marketing, per rinnovare ulteriormente l’immagine della Costa Smeralda, è stato creato un nuovo logo, con payoff “Colour of Dreams – il Colore dei Sogni”. Il nuovo logo, rivisitazione dell’originale, nasce conservando le linee che sono state riempite per ottenere un’icona più armoniosa.

Incrementata anche l’offerta di servizi online e digitali ai consorziati attraverso la creazione di un’area riservata nel sito ufficiale del Consorzio e su un’apposita app, che consentirà una serie di operazioni online, incluso il pagamento delle quote consortili. Sarà realizzato un sito web anche per servizio vigilanza e sistemi di sicurezza. Nei progetti prossimi, la realizzazione delle infrastrutture per la fibra ottica.

Un futuro orientato alla tutela ambientale come ha evidenziato Renzo Persico, presidente del Consorzio: «Una delle nostre attività principali è ormai da tempo rivolta alla tutela del patrimonio ambientale che fa della Costa Smeralda una delle mete turistiche più prestigiose e celebri al mondo. Abbiamo un piano di sostenibilità, nella sua più ampia espressione, che rappresenta un percorso che prevede la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento delle performance ambientali nella gestione della mobilità, dell’acqua e dell’energia. Ci avviciniamo a un importante compleanno per la nostra Costa Smeralda che, nel 2022, festeggerà i 60 anni: ogni nostro progetto e iniziativa punta a tutelare questo territorio, a preservarlo nel tempo e, al contempo, a creare valore per i consorziati».