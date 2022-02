Costa Smeralda, piano da 80 milioni per il restyling di lusso













Lavori in corso per la Costa Smeralda, che proprio quest’anno festeggerà i 60 anni di vita: in questi giorni è stato ufficializzato, infatti, il piano di investimenti per 80 milioni di euro di Qatar Investment Authority, l’azionista unico di Costa Smeralda Holding proprietaria di quattro alberghi di lusso che sono anche il simbolo del brand, come il Romazzino, il Pitrizza, il Cala di Volpe e l’Hotel Cervo.

Il Qatar procederà entro fine anno alla prima operazione di restyling, ovvero la costruzione di un quinto esclusivo albergo di 35 camere nell’area che ha ospitato il Tennis Club Porto Cervo, con annessi negozi, ristoranti e un centro direzionale per uffici, per un investimento di 15 milioni di euro.

Mentre entro l’anno verranno terminati i lavori di ristrutturazione del Cala di Volpe e sarà aperto un nuovo ristorante panoramico con vista sulla marina di Porto Cervo con una area lounge per 250 persone.

A completare la grande opera, entro il 2023 partiranno i lavori di ristrutturazione totale degli hotel Romazzino e Pitrizza. Un impegno che si tradurrà in un investimento complessivo di altri 65 milioni di euro.

L’obiettivo finale, secondo i vertici di Qatar Holding, è quello di fare della Costa Smeralda la nuova eccellenza dell’italian lifestyle e un punto di riferimento per il turismo luxury di nuova generazione.