Costa Smeralda, il Baja Sardinia apre d’inverno con itinerari e soggiorni

L’amore per la Costa Smeralda e il desiderio di far scoprire i suoi tanti tesori, sconosciuti ai più, ha spinto Baja Hotels a studiare un ricco calendario di appuntamenti e di attività da consigliare agli ospiti e da abbinare a un soggiorno presso il Club Hotel Baja Sardinia, in Costa Smeralda che, quest’anno rimarrà aperto per il periodo invernale.

Sarà possibile scegliere tra molti itinerari e appuntamenti, partendo magari da una degustazione di pluripremiati Cannonau e Vermentino, a cooking class per imparare i segreti della tradizione sarda in cucina, dal trekking su panoramici pendii e ponti tibetani a jeep tour tra i canyon, dalla visita a musei e siti archeologici a lezioni presso laboratori artigianali per imparare a lavorare il corallo o a tessere, la guida per chi ama cercare i funghi.

Per scoprire i volti di questa terra antica e misteriosa il Club Hotel diventa un punto di partenza privilegiato. Questa struttura storica di Baja Sardinia nella piazzetta del paese, proprio sul mare, ospita in una delle sue terrazze il ristorante Somu dello chef Salvatore Camedda capace di utilizzare tecniche d’avanguardia per dare ancora più gusto alla tradizione, già uno dei must tra i ristoranti sardi.

Con Baja Hotels e Sardinia 360 sarà inoltre possibile abbinare collegamenti aerei a tariffe molto competitive.