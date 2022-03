Costa riparte con le crociere ai Caraibi













Costa Crociere riprende finalmente le crociere nei Caraibi dal 18 marzo con Costa Deliziosa da Santo Domingo e, dall’estate, tornano anche gli itinerari in Giappone. Per contro, sono stati sospesi gli scali a San Pietroburgo delle crociere nel Nord Europa, sostituiti con soste alternative.

Sono alcune delle novità annunciate da Costa Crociere a margine della presentazione in anteprima a Civitavecchia di Costa Toscana, che dopo il lancio mediatico in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo, ora parte per la sua crociera inaugurale da Savona. Una nave green, innovativa e altamente tecnologica, che interpreta pienamente la nuova esperienza di crociera di Costa, basata sempre più sull’esplorazione delle destinazioni, e il cui debutto rappresenta pertanto un momento importante nel piano di ripartenza della compagnia.

FLOTTA AL COMPLETO. L’evento, al quale hanno partecipato un migliaio di agenti, è stata l’occasione per fare il punto, anche sul piano commerciale e operativo, all’avvio di una stagione che dopo due anni di pandemia vede nuovamente schierate tutte le navi della flotta in navigazione. Tra le novità più interessanti, questa estate ci saranno ben 4 navi di ultima generazione in operazione nel Mediterraneo occidentale, tre delle quali faranno scalo ogni settimana a Civitavecchia per un totale di 106 scali, quasi il doppio rispetto al 2021, con Costa Venezia, Costa Firenze e Costa Smeralda che affiancano la new entry Costa Toscana.

BOOKING IN RIPRESA. Sul piano commerciale, le buone performance delle prenotazioni delle ultime settimane rispecchiano la validità del nuovo contratto di valore per il trade introdotto a fine 2021. «L’anno scorso abbiamo movimentato in sicurezza un milione e mezzo di passeggeri – afferma il countruy manager di Costa, Carlo Schiavon – L’insieme di tutte le iniziative condotte nell’ultimo anno hanno permesso all’azienda di raggiungere obiettivi veramente importanti, mai come in questi mesi abbiamo avuto livelli così alti di soddisfazione dei clienti, nonostante il Covid, mai come in questi mesi il trade italiano ha venduto un tarif mix così elevato, con l’85% delle tariffe all inclusive e super all inclusive. Ma è stato soprattutto in concomitanza con l’operazione del Festival di Sanremo che abbiamo iniziato a vedere dei trend di vendita in costante miglioramento settimana dopo settimana, fino a tornare quasi al livello del 2019. Uno scenario molto positivo, che al momento non risente in modo rilevante della crisi Russia-Ucraina».

SPECIALE PRIMAVERA PER LE ADV. A dare supporto alla volata di primavera che punta a «rimettere in moto la macchina col piede pesante», giocano un ruolo determinante gli strumenti commerciali messi a disposizione delle agenzie, considerate sempre più dei veri partner sui quali concentrare le energie in un rapporto win-win, ai quali vengono riservati anche interessanti incentivi. «Abbiamo chiamato Speciale Primavera l’insieme di attività promozionali dei prossimi tre mesi – precisa Riccardo Fantoni, direttore vendite Italia – che prevedono sia la proroga al 31 marzo di alcune iniziative lanciate a inizio febbraio, come la Promo All Inclusive, sia over commission Voucher Riparti di 100 euro su nuove prenotazioni di crociere 2022, lo Speciale Gruppi su minimo 5 cabine per partenze entro maggio, la promo Segui-C 2° Run sulle prenotazioni entro fine aprile con tariffe All-Inclusive e Super All-Inclusive, una promo speciale Carta Giovani Nazionale con il 10% di sconto per gli under 35. Riproponiamo poi la formula Follow Me che consente agli agenti che viaggiano con i propri clienti di avere interessanti incentivi e gratuità».

Un’iniziativa, questa, lanciata a settembre 2021, alla quale hanno aderito circa cento adv per un totale di un migliaio di passeggeri, di cui il 70% newcomer, che punta a portare a bordo un target sempre più eterogeneo di passeggeri. Sulla stessa linea è anche la proposta Cruise & Golf, novità di stagione studiata in collaborazione con Ryder Cup e proposta al momento solo a bordo di Costa Smeralda, che offre ai golfisti la possibilità di giocare su cinque campi diversi nel corso di un’unica crociera, allargando quindi la penetrazione in un mercato dalle potenzialità enormi.