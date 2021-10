Costa lancia la campagna di comunicazione Waves













Costa Crociere accompagna il nuovo posizionamento di brand alla campagna di comunicazione “Waves”, on air in Italia da domenica 3 ottobre in Italia, e in Francia e Spagna dal 4 ottobre.

Lo spot promuove il concetto di esplorazione delle destinazioni tramite esperienze uniche, a bordo come a terra. Il video mostra paesaggi, tradizioni e culture, che gli ospiti potranno scoprire durante gli scali nelle località dei propri itinerari.

Nelle immagini, girate in gran parte a bordo dell’ammiraglia Costa Smeralda, sapori, colori, luoghi e storie diverse si svelano agli occhi degli spettatori attraverso la metafora del mare.

Costa Crociere ha ridisegnato la propria offerta verso luoghi nascosti e poco frequentati. Gli itinerari sono studiati in modo da prevedere soste in porto più lunghe e mettere a disposizione intere giornate per i tour nei territori. Le escursioni diventano vere e proprie esperienze nel cuore di ogni luogo, per godersi le tradizioni, i sapori e i colori più autentici. A questo si accompagna una rinnovata proposta gastronomica che intende riscoprire ricette locali dei luoghi visitati dalle navi Costa, reinterpretate secondo la maestria degli chef stellati Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.

«La nuova campagna di comunicazione intende promuovere il concetto di esplorazione, premessa alla base di tutte le novità che caratterizzano la nostra nuova offerta e che aspettano gli ospiti a bordo delle nostre navi, in un’ottica di riscoperta e di rinnovamento – spiega Francesco Muglia, vice president global marketing di Costa Crociere – Una vacanza che vuole essere un’esperienza davvero unica che unisce mare e terra. E da qui l’idea creativa di “Waves”, dove questi due elementi si fondono in un gioco di impatto visivo. Presentiamo un nuovo modo di viaggiare, perché, come dice la “line” del commercial, il più bel viaggio sulla terra è sul mare».

La nuova campagna di comunicazione è ideata dall’agenzia creativa Leo Burnett, diretta dai registi Marco Bellone e Giovanni Consonni, e prodotta da The Family, con il supporto di Va Consulting in qualità di Production Advisory. Il media partner per i tre Paesi è Mindshare Italia.