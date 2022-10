Costa, la crociera per i soci C|Club verso Egitto e Terra Santa

Partenza speciale il 6 novembre da Savona. Costa Diadema salpa per la crociera C|Club 2022 diretta in Terra Santa ed Egitto, con un programma di attività disegnate solo per i soci del loyalty club della compagnia.

Un viaggio di due settimane verso la Terra Santa (per scoprire Gerusalemme) e l’Egitto, oltre alle destinazioni di Grecia, Malta, Spagna e Francia. Un viaggio nel tempo e nella storia, attraverso i miti popolari, le leggende, le abitudini e le culture locali: dai Faraoni alla Regina di Saba e al Re Salomone, fino al mito di Minosse, agli dèi greci e ai Templari Cavalieri di Malta.

Il programma di bordo prevede la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Arturo Brachetti e Hélène Darroze.

Arturo Brachetti è un artista italiano, considerato la leggenda vivente del trasformismo. Il Guinness Book of Records lo annovera come il più veloce trasformista del mondo, capace di cambiare personaggio in un battito di ciglia. Nella sua galleria ci sono oltre 400 personaggi. Nel corso della crociera, proporrà in esclusiva per i soci del Club una galleria di personaggi da tutto il mondo.

Hélène Darroze, chef francese di fama internazionale, insieme a Ángel León e Bruno Barbieri firma l’eccellenza gastronomica di Costa Crociere. Incontrerà i soci del C|Club in due eventi: nel primo racconterà la sua carriera e la sua filosofia di cucina; il secondo sarà un show cooking che coinvolgerà il pubblico.

Il programma prevede anche spettacoli musicali, come quello della più famosa cover band degli Abba, “The Show” a tribute to Abba, feste a tema e sorprese per i soci.

Le destinazioni comprese nell’itinerario sono: Napoli, Catania, Heraklion, Haifa, Port Said, Alessandria d’Egitto, Valletta, Barcellona, Marsiglia. Si potrà scegliere tra un’ampia gamma di escursioni, alcune create appositamente per la crociera del club. Ad esempio, il tour di Gerusalemme, attraverso i luoghi più mistici; il tour al Cairo, per rivivere l’Egitto di 5.000 anni fa al Museo Egizio, nelle piramidi di Cheope, a Chefren e Micerino; il tour tra i luoghi sacri dell’antico Egitto, dalle piramidi di Giza alla Sfinge; a Malta, un’escursione che comprende la “Grotta Azzurra” e “Marsaxlokk”, tipico villaggio di pescatori.

Le prenotazioni sono ancora aperte in agenzia di viaggi; per partecipare al programma riservato ai soci basta iscriversi al C|Club prima di effettuare la prenotazione. Inoltre, è già in vendita anche la crociera del C|Club 2023, che partirà il 25 giugno 2023 a bordo di Costa Favolosa, alla scoperta dei fiordi norvegesi.

Il loyalty club di Costa è stato ridisegnato lo scorso aprile. La struttura si basa su 5 livelli: Blue (per chi non ha mai fatto una crociera); Bronze (da 1 a 5.000 punti); Silver (da 5.001 a 30.000 punti); Gold (da 30.001 a 140.000 punti); e Platinum (da 140.001). I benefici riservati ai soci dei club comprendono tutte le fasi dell’esperienza. In fase di prenotazione, sono previsti sconti fino al 20% su tante crociere; prima di partire, acquistando il pacchetto di escursioni My Explorations, si avrà uno sconto aggiuntivo fino al 25% sull’acquisto di ulteriori tour; una volta a bordo, si potrà godere di uno sconto sino al 50% su diversi prodotti e servizi; tornati a casa, i soci potranno usufruire del 10% di sconto sull’acquisto della prossima crociera.