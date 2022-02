Costa e Robintur lanciano “Una crociera tutta da vivere”













Robintur Travel Group e Costa Crociere lanciano una nuova promozione esclusiva: fino al 31 marzo, per chi prenota nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop una crociera Costa, è previsto, oltre allo sconto fino a 500 euro a cabina della promo super all inclusive di Costa, un’esclusiva Robintur di 100 euro di credito da spendere a bordo (sempre a cabina).

L’iniziativa “Una crociera tutta da vivere” si applica a tutte le partenze disponibili nella programmazione Costa Crociere fino a marzo 2023, con la sola esclusione del Giro del Mondo 2023.

In viaggio, il cliente potrà decidere di utilizzare il credito a bordo disponibile per l’acquisto di un’esperienza tra tutte quelle proposte sia a bordo sia a terra per le escursioni.

Con la campagna “Una crociera tutta da vivere” il cliente avrà ulteriori vantaggi quali l’assicurazione Covid, la cancellazione gratuita fino a 15 giorni dalla partenza e la possibilità di acconto di 50 euro a persona (escluso per le Grandi Crociere) garantita fino al 15 marzo. I dettagli sul regolamento sono disponibili sul sito dedicato all’iniziativa: crocieradavivere.it.

Per i promotori dell’iniziativa, “crociera da vivere” vuol dire esperienza ideale per tutti i clienti, in particolare per le famiglie con bambini: dal miniclub ai giochi e all’animazione, fino al tutto incluso con pacchetto bevande My Drinks, col pacchetto escursioni My Exploration, nel rispetto dei protocolli sulla sicurezza. Grazie ai programmi disegnati con National Geographic Expeditions, si può viaggiare all’insegna della scoperta, esplorazione, conoscenza. Nelle aree del winter garden ci si può dedicare un momento di relax o una coccola di bellezza in una spa oppure seguendo una lezione di yoga. Infine, con il credito a bordo sarà possibile prenotare una cena stellata a bordo, con vista mare, in location dal design innovativo e con menù di chef di fama mondiale.