Costa e il crocierista esploratore: escursioni con Kel 12 e National Geographic













Esplorazione. Come con “La Route Cézanne con un maestro fotografo”, un experience stile reportage con partenza da Marsiglia verso Aix-en-Provence e le cave del Bibemus, sulle orme dei luoghi e dei colori ispiratori dei dipinti di Paul Cézanne; accompagnati da una guida esperta di storia dell’arte e un fotografo del National Geographic, per conoscere i percorsi del pittore francese e i rudimenti della fotografia.

È una delle nuove escursioni targate Costa Crociere, frutto dell’accordo con National Geographic Expeditions e con il tour operator Kel 12: tour giornalieri di nicchia accompagnati da esperti come archeologi, enologi, vulcanologi, biologi marini e fotografi.

L’obiettivo è esplorare il lato autentico delle culture locali del mondo. Si parte in piccoli gruppi di massimo 20 persone, per visitare luoghi esclusivi, come aree protette e siti aperti solo per gli ospiti Costa. Ogni escursione promuove uno stile di viaggio responsabile e sostenibile. Tra le nuove esperienze figurano: escursione partendo da Palermo alla scoperta del Monte Pellegrino, definito da Goethe il più bel promontorio del mondo, con una guida naturalistica; a Barcellona un tour dedicato a Pablo Picasso; partendo da Napoli, trekking sul Vesuvio accompagnati da una guida vulcanologica fino ai margini del Gran Cono per scoprire i segreti del vulcano e guardare da vicino la colata lavica del 1944; da Santorini una giornata in kayak, che prevede la visita alle spiagge nere, bianche e rosse, alle grotte marine e snorkeling nelle acque del Mar Egeo; da Amsterdam, l’esplorazione del villaggio fermo nel tempo di De Rijp.

Oltre a queste esperienze, la compagnia ha ridisegnato tutta l’offerta di escursioni, con soste in porto più lunghe ed esplorazione di gemme nascoste, fuori dai circuiti tradizionali, come piccoli borghi,