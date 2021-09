Costa Crociere torna in Turchia in primavera













Costa Crociere ritorna in Turchia. Da maggio 2022 Costa Venezia proporrà itinerari con partenza da Istanbul, novità nel panorama attuale.

L’altra novità della programmazione 2022/2023 sarà l’impiego di Costa Toscana – attualmente in costruzione – nel Mediterraneo a partire da marzo 2022.

«In attesa del ritorno delle crociere in Asia, abbiamo deciso di riportare nel Mediterraneo Costa Venezia per proporre un programma di crociere davvero unico, mai visto prima, che sarà disponibile solo con Costa – ha dichiarato Roberto Alberti, chief commercial officer di Costa Crociere – Il cuore di questo nuovo prodotto è la Turchia, con Istanbul, una delle città più belle a mondo. In linea con il nostro piano di ripresa graduale delle operazioni, abbiamo inoltre deciso di spostare a marzo 2022 l’entrata in servizio della nostra nuova ammiraglia Costa Toscana».

Il programma in Turchia di Costa Venezia comprende tre diversi itinerari, tutti con imbarco e sbarco a Istanbul, studiati in modo da prevedere soste più lunghe nei porti. Dal 1° maggio al 13 novembre 2022, Costa Venezia proporrà due itinerari di una settimana dedicati a Turchia e Grecia, alternati tra loro, che possono essere combinati in un unico “super tour” di 15 giorni, con 8 soste in porto da più di 10 ore. Il primo itinerario comprende uno scalo di due giorni e una notte a Istanbul, le destinazioni turche di Izmir e Bodrum, l’isola di Mykonos e Atene in Grecia. Il secondo itinerario prevede due soste di due giorni e una notte a Istanbul e Kusadasi, in Turchia, per poi dirigersi alla scoperta di Rodi ed Heraklion, in Grecia.

Nell’inverno 2022-23, Costa Venezia proporrà invece un terzo itinerario, di 12 giorni, in Turchia, Egitto, Israele e Cipro, che permetterà di visitare Istanbul, con una sosta di due giorni e una notte, Bodrum, Limassol, Haifa, sempre con una sosta di due giorni e una notte, Alessandria d’Egitto e Kusadasi.

L’offerta di escursioni permetterà di vivere esperienze speciali, come Efeso in notturna con un concerto privato in un anfiteatro romano, ammirare le luci del Bosforo di notte, dormire in case scavate nella roccia nei paesaggi lunari della Cappadocia, scoprire le piscine naturali di Pamukkale, ma anche il Partenone ad Atene, le spiagge di Mykonos e Rodi, Betlemme e Gerusalemme.

I nuovi programmi di Costa Venezia, che prevedono pacchetti “volo+crociera” da tutti i principali Paesi europei, saranno disponibili per la prenotazione a partire dalla prima metà di ottobre.

La nuova ammiraglia Costa Toscana, alimentata a gnl, sarà consegnata come previsto a dicembre 2021, ed entrerà in servizio dal 5 marzo 2022. L’itinerario offrirà crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, che visiteranno Savona, Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo, Civitavecchia/Roma. Le crociere di Costa Toscana originariamente previste dal 18 dicembre 2021 sino a inizio marzo 2022 verranno invece effettuate da Costa Luminosa, che cancellerà il suo programma di crociere invernali lunghe nel Mediterraneo a causa delle restrizioni attualmente in vigore in Israele. La compagnia sta provvedendo a informare gli ospiti e gli agenti di viaggi interessati da questi cambiamenti.