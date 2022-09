Costa Crociere torna in Tunisia nel 2023

Tre itinerari da settembre 2023 a maggio 2024 per Costa Crociere in Tunisia. Come riferisce l’agenzia di stampa ufficiale tunisina Tap, il gruppo Carnival Corporation & plc – che gestisce l’attività dei brand Costa Crociere e Aida – ha chiesto alle autorità tunisine la programmazione di tre viaggi per le navi Costa Favolosa e Costa Pacifica al porto di La Goulette.

Tre crociere in attesa di mettere a punto una programmazione più intensa sulla destinazione Tunisia nel 2024.

Il ritorno di Carnival nella destinazione del Mediterraneo è stato preceduto, quest’anno, dagli scali di Msc Crociere, Royal Caribbean e Noble Caledonia Cruises, per un totale di 43 crociere nel 2022.

L’appeal della Tunisia è stato ulteriormente favorito dalla partecipazione delle strutture del Paese preposte al turismo crocieristico al Seatrade Cruise Med di Malaga in Spagna dal 14 al 15 settembre.

Costa Crociere, intanto, ha annunciato nei giorni scorsi i nuovi protocolli per le sue crociere, con un allentamento delle restrizioni Covid a partire da ottobre anche nel Mediterraneo.