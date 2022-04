Costa Crociere, super escursioni con le navi di ultima generazione













Le soste a terra più lunghe di sempre per scoprire senza fretta i territori, le esclusive escursioni tematiche a firma National Geographic Expeditions, realizzate in collaborazione con Kel 12, le proposte gastronomiche esclusive di tre chef di fama mondiale che interpretano la tradizione e i sapori dei luoghi che si stanno visitando. E, ancora, un’offerta di bordo ricca di proposte perfette per tutti, dalle famiglie con bambini alle coppie fino ai viaggiatori senior. La primavera di Costa Crociere è all’insegna delle suggestioni di un Mediterraneo tutto da riscoprire, con navi sempre più sostenibili.

«In primavera e per tutta l’estate avremo tutte e quattro le navi di ultima generazione nel Mediterraneo – racconta il country manager della Compagnia, Carlo Schiavon –. La nuova ammiraglia Costa Toscana, la gemella Costa Smeralda e Costa Firenze visiteranno Italia, Francia e Spagna, mentre Costa Venezia dal 1° maggio sarà la nave dedicata al nuovo programma da Istanbul alla scoperta di Turchia e Grecia. Completano l’offerta, nel Mediterraneo Orientale, Costa Deliziosa, Costa Luminosa e Costa Pacifica, che porteranno gli ospiti in Grecia e Croazia. Infine, la novità esclusiva a bordo di Costa Smeralda: “Cruise&Golf”, l’innovativa formula che permette di combinare un’esperienza di golf unica con il relax e il divertimento di una crociera Costa».

Dal 1° aprile, inoltre, gli ospiti possono tornare a visitare le destinazioni anche in autonomia, fermo restando il rispetto di eventuali requisiti richiesti dalle autorità locali con le quali Costa Crociere è in costante contatto.

Riprenditi il sole

Con la primavera tornano anche le speciali crociere di Pasqua e le minicrociere di Costa Luminosa, Costa Deliziosa e della nuova ammiraglia Costa Toscana: una proposta unica per festeggiare il ritorno della bella stagione, anche se si hanno pochi giorni di vacanza a disposizione. «Abbiamo voluto riassumere tutta l’offerta di primavera con il claim “Riprenditi il sole” – continua il direttore vendite, Riccardo Fantoni – Dopo un lungo inverno, i nostri ospiti troveranno in agenzia di viaggi tante proposte da non perdere per tornare a viaggiare nel Mediterraneo».

Alla scoperta della nuova ammiraglia

La primavera è la stagione ideale anche per scoprire Costa Toscana. La nuova ammiraglia green della flotta in primavera offrirà anche due minicrociere di cinque giorni nel Mediterraneo occidentale, con partenza il 30 aprile e il 4 maggio da Savona, per un break di primavera davvero unico.

Progettata come una “smart city” itinerante, Costa Toscana è alimentata a Lng, la tecnologia più avanzata nel settore per abbattere le emissioni. All’avanguardia in materia di sostenibilità, è caratterizzata da un design esclusivo ispirato all’atmosfera toscana: un vero omaggio alla creatività Made in Italy, anche grazie alla collaborazione con le prestigiose aziende italiane che hanno firmato gli interni della nave.

Costa Toscana è anche una “nave tutta da gustare” con ben 15 ristoranti e food outlet, la speciale proposta gastronomica del ristorante Archipelago e i Destination Dish firmati dai grandi chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Un’offerta ricchissima, completata dai ristoranti Pizzeria Pummid’Oro, il Sushino e Teppanyaki e dai 19 bar presenti a bordo, tra cui quelli tematici in collaborazione con grandi partner italiani e internazionali, come il Caffè Vergnano 1882, il Campari Bar, i due Aperol Spritz Bar, il Ferrari Spazio Bollicine e i nuovi Kartell Cafè e Heineken Star Club & Bistrò.