Costa Crociere, stop fino al 31 luglio

Costa Crociere annuncia l’ulteriore pausa delle proprie operazioni. Lo stop è stato esteso fino al 31 luglio 2020.

La decisione di spostare il termine di un altro mese è legata all’incertezza sulla graduale riapertura dei porti alle navi da crociera e anche alle restrizioni che potrebbero essere ancora in atto per gli spostamenti delle persone in relazione alla pandemia globale di Covid-19.

La compagnia sta provvedendo a informare sia gli agenti di viaggi sia i clienti interessati dai cambiamenti, ai quali verrà garantita una riprotezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, attraverso il meccanismo dei voucher.