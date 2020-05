Costa Crociere, stop fino al 30 giugno

Costa Crociere ha deciso di estendere ulteriormente la sospensione volontaria delle operazioni della flotta a tutto il mese di giugno 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, per garantire la tutela della salute in tutto il mondo.

Stop fino al 30 giugno, quindi di un altro mese rispetto alla precedente comunicazione che fermava le navi fino al 31 maggio.

I clienti interessati dalla sospensione – che si ritrovano quindi con la crociera cancellata – potranno rivolgersi alla propria agenzia di viaggi per la ricezione del voucher utilizzabile entro 12 mesi dal giorno dell’emissione e valido per crociere con ritorno entro il 30 novembre 2021.

Nel dettaglio, al momento le crociere di Costa Smeralda risultano cancellate fino al 3 luglio e dovrebbero ripartire da Savona il 4 luglio; per Costa Diadema stop fino al 30 giugno con ripartenza il 5 luglio da Savona; Costa Pacifica ferma fino a 2 luglio ripartirà il 3 da Genova; Costa Fascinosa è ferma fino al 27 giugno con ripartenza prevista il 3 luglio da Wandermunde; Costa Favolosa è ferma fino al 26 giugno per ripartire da Kiel il 7 luglio; stop di Costa Magica fino al 27 giugno per riprendere le operazioni il 4 luglio da Stoccolma; Costa Fortuna ferma fino al 1° luglio con ripartenza il 2 da Amsterdam; Costa Luminosa ferma fino al 29 giugno per riprendere il 5 luglio da Venezia; sempre dal capoluogo veneto dovrebbe ripartire il 4 luglio Costa Deliziosa, ferma fino al 3; e ancora, stop di Costa Mediterranea fino al 27 giugno con partenza prevista il 4 luglio da Bari e Costa Victoria ferma fino al 3 luglio e data in ripartenza da Savona il 5 luglio.

Queste le ultime indicazioni sul sito ufficiale della compagnia, ovviamente suscettibili di modifiche e di continui aggiornamenti in base alle indicazioni delle autorità e all’evolversi della situazione.