Costa Crociere, ripartono gli incontri con le agenzie sul territorio

Costa Crociere ha organizzato una nuova serie di incontri in presenza per il trade, che coinvolgeranno circa 1.500 agenti di viaggi sul territorio in tutta Italia. L’iniziativa si chiama “Una crociera Costa è…”, e ha l’obiettivo di presentare in anteprima, anche attraverso momenti di divertimento come aperitivi e “silent disco”, le caratteristiche di una vacanza a bordo delle navi Costa: + Gusto + Scoperta + Intrattenimento + Relax.

Gli eventi sono partiti da Roma il 27 settembre e toccheranno 17 località, per tutto il mese di ottobre: Pescara, Lecce, Bari, Napoli, Catania, Palermo, Vibo Valentia, Torino, Milano, Albenga, Genova, Lonato, Padova, Ravenna, Ancona e Pisa.

Per la stagione invernale, le destinazioni proposte da Costa comprendono il Mediterraneo occidentale, gli Emirati e i Caraibi. A bordo si anticiperà il piacere delle scoperte a terra con i Destination Dish che racconteranno, ogni sera, i luoghi che si visiteranno il giorno successivo. Al ristorante Archipelago si vivrà un’esperienza gourmet immersiva per un viaggio nel gusto alla scoperta di tre diversi menù pensati dagli chef Bruno Barbieri, Ángel León ed Hélène Darroze.

Le escursioni, nel pieno rispetto delle culture e delle tradizioni del luogo, faranno sentire gli ospiti persone di quel posto, “locali tra i locali”, anche grazie alle soste in porto più lunghe di sempre: fino a 11 ore. E poi, gli show dell’intrattenimento di bordo con performance volanti di acrobati e feste a tema come la “Silent Disco” e la “White Night”, ma anche musiche e danze tipiche durante la Caribbean Night e l’Arabian Night.

«È giunto il momento di ritornare sul territorio per incontrare gli agenti e lavorare insieme alla prossima stagione – dice il direttore Vendite Italia Riccardo Fantoni – Sono loro i primi ambasciatori del nostro prodotto. Per questo vogliamo condividere con loro nel miglior modo possibile, ovvero incontrandoci di persona, le esperienze uniche offerte dalle crociere Costa, che stanno già riscuotendo un altissimo livello di soddisfazione. In un contesto ancora incerto, la crociera Costa si afferma sempre di più come una vacanza dal rapporto qualità prezzo ineguagliabile, da comunicare e proporre soprattutto a coloro che non l’hanno mai provata, in modo da generare nuova domanda. Siamo felicissimi di poter tornare a stare insieme, raccontare le novità, condividere le opinioni e ascoltare i consigli. Questo è solo l’inizio di una serie di attività e iniziative a favore dei nostri partner della distribuzione, che rafforzeranno ulteriormente il nostro rapporto con le agenzie»