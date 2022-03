Costa Crociere riparte con gli incontri di Agorà













Il ritorno del format dedicato all’ascolto delle agenzie di viaggi e alla condivisione di iniziative per una crescita di valore che sia condivisa con i partner. Questi gli obiettivi di Agorà, il programma di Costa Crociere per le agenzie di viaggi, che è tornato in occasione di Discovery Toscana, l’evento in esclusiva per il trade che si è svolto i primi di marzo a bordo della nuova ammiraglia della compagnia crocieristica.

Costa ha voluto rilanciare il format collaborativo e di discussione nato nel 2015. È il nome stesso – Agorà – a suggerirlo: il programma dell’evento prevede l’organizzazione di sessioni di conversazione e ascolto in tavoli di lavoro comuni, attorno ai quali siedono insieme i rappresentanti del top management di Costa Crociere e gli agenti di viaggi.

Gli obiettivi del progetto sono condividere idee, riflessioni e proposte sulle principali attività, dal prodotto agli itinerari, passando per le operazioni commerciali e di marketing fino alla formazione e alla transizione digitale, utili ad attivare processi di miglioramento continuo e ad aumentare la generazione di valore reciproco.

Sono state 18 le agenzie top partner a partecipare al primo incontro di Agorà a bordo di Costa Toscana nelle scorse settimane; nell’occasione sono state raccolti osservazioni e suggerimenti del trade sul prodotto della nuova Costa, sulla funzionalità delle piattaforme digitali e dei social touchpoint e delle diverse iniziative messe in campo da Costa a supporto del lavoro quotidiano delle agenzie in questa fase di ripartenza.

«Con Agorà ci mettiamo ancora una volta in ascolto dei nostri partner, le cui richieste e stimoli contribuiranno a disegnare un percorso che continuerà a produrre tante reciproche soddisfazioni – racconta Riccardo Fantoni, direttore vendite – Abbiamo già identificato diversi elementi sui quali stiamo lavorando attivamente e sui quali faremo follow up a tutto il mercato nelle prossime settimane, per poi procedere con nuovi incontri al fine di assicurare continuità al progetto».

Con Agorà, Costa Crociere incontrerà periodicamente le adv sia a bordo delle navi durante educational dedicati, sia sul territorio.