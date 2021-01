Costa Crociere, prenotazioni sospese per problemi tecnici ai sistemi

Oltre allo slittamento al 31 gennaio della ripresa delle operazioni annunciato qualche giorno fa, viste le incertezze e le restrizioni legate alla pandemia Covid-19, da alcuni giorni non è possibile prenotare una crociera Costa sul portale ufficiale della compagnia o tramite agenzia di viaggi.

La compagnia spiega che si tratta di problemi tecnici e che sta provvedendo al ripristino dei sistemi.

“Stiamo riscontrando alcuni problemi tecnici che stanno interessando la funzionalità di alcuni dei nostri sistemi – fa sapere Costa Crociere con una nota – I nostri It team stanno valutando la natura del problema, con conseguente indisponibilità momentanea di alcune funzionalità. Stiamo lavorando per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile”.

Al momento le prenotazioni in opzione sono state congelate fino alla risoluzione dei problemi tecnici. È comunque possibile lasciare i propri dati in agenzia attraverso un form da compilare e si verrà ricontattati non appena sarà ripristinato dalla compagnia il corretto funzionamento dei sistemi di prenotazione. Solo allora la richiesta potrà essere processata.