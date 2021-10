Costa Crociere lancia la tariffa Special All Inclusive













Costa Crociere presenta una nuova iniziativa commerciale – Special All Inclusive – con vantaggi per chi prenota in agenzia di viaggi la propria crociera.

Per tutte le prenotazioni effettuate entro il 4 dicembre, con partenze dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022, gli ospiti che sceglieranno la tariffa All Inclusive avranno incluso nel prezzo anche il pacchetto Brindiamo, le quote di servizio, le tasse aeroportuali e il servizio in camera 24 ore su 24, oltre al miglior prezzo garantito in caso di riduzione.

L’operazione segue il lancio della nuova visual identity della compagnia e delle novità di prodotto: dalle proposte gastronomiche degli chef Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, al nuovo concept di escursioni a firma National Geographic Expeditions, realizzate in collaborazione con il tour operator Kel 12.

Inoltre, fino al 4 dicembre gli ospiti potranno cancellare la propria prenotazione fino a 15 giorni dalla partenza, senza penali. In caso di cancellazione, potranno scegliere di cambiare data di partenza, farsi rimborsare direttamente o ricevere un buono per prenotare una nuova crociera. Compresa nel prezzo è anche, per le crociere fino al 30 maggio 2022, la copertura assicurativa garantita dall’assicurazione Costa Relax. I crocieristi avranno, infine, la possibilità di scegliere e confermare in agenzia Special All Inclusive versando solamente un acconto leggero.

«Per far conoscere ancora meglio tutte le novità della nuova Costa abbiamo lavorato a una proposta di grande valore, per tutti – spiega il direttore vendite Italia di Costa Crociere, Riccardo Fantoni – Special All Inclusive permette ai nostri ospiti di acquistare la crociera in anticipo, con la massima serenità e a un prezzo vantaggioso e garantito. Allo stesso tempo, in questo momento di ripartenza, la piena soddisfazione dei clienti diventa ancor di più uno strumento fondamentale di fidelizzazione per le agenzie di viaggi, partner per noi da sempre strategici e oggi più che mai fondamentali per comunicare il nuovo modo di vivere una crociera Costa».