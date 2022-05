Costa Crociere lancia la piattaforma di comunicazione Believers













Nuova piattaforma di comunicazione per Costa Crociere che, dopo l’operazione Festival di Sanremo e il commercial con protagonista il bambino Leonardo, lancia Believers.

Sviluppata in un’ottica multicanale, Believers racconta la crociera Costa facendo leva su una serie di unique selling proposition che caratterizzano la rinnovata offerta della compagnia. Già attiva in Francia e Spagna, la campagna ha fatto il suo debutto anche in Italia con un nuovo spot distribuito dal 1° maggio.

Al centro della strategia c’è l’idea di abbattere i pregiudizi più comuni sul mondo delle crociere, quali ad esempio il fatto di non avere il tempo sufficiente per esplorare una destinazione o la paura di incappare in costi extra.

La nuova campagna Costa si declina in due soggetti, con differenti protagonisti a seconda dell’elemento dell’offerta presentato, in questo caso le escursioni più lunghe e la tariffa all inclusive. Per arricchire ulteriormente il messaggio, e pienamente in linea con il posizionamento di brand, la scelta della musica che accompagna le immagini è caduta sul brano “I’m a believer”, nella versione originale di The Monkees.

«Lanciamo anche in Italia questa nuova piattaforma di comunicazione in un momento importante per il nostro brand e per il turismo in generale, che segna una ripartenza non solo in comunicazione ma anche nel business – ha dichiarato Francesco Muglia, vice president global marketing di Costa Crociere – Abbiamo voluto farlo in modo diretto, partendo proprio dalle barriere dei clienti verso la crociera. Il linguaggio utilizzato recupera anche quell’ironia e quella leggerezza che sono parte del Dna del nostro brand».