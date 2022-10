Costa Crociere inserisce Taranto nella programmazione 2023

Costa Crociere aggiunge Taranto alle tappe dei suoi itinerari nel Mediterraneo del prossimo anno.

Il porto pugliese ha debuttato con le crociere nel 2021, inserito da Msc Crociere in un itinerario mediterraneo insieme al porto di Siracusa. Operazione confermata per la stagione estiva 2022 dalla compagnia, ma non per il 2023, a seguito di una riprogrammazione delle proprie rotte e di una minore disponibilità di navi nel Mediterraneo.

Classificatasi come destinazione crocieristica 2021 al Seatrade di Malaga, Taranto ha avuto buoni risultati in queste due stagioni e avrà continuità come porto crocieristico, visto che è entrata nei piani di Costa Crociere.

Saranno 19 gli scali della compagnia a partire dal 3 giugno 2023. «Apriamo un nuovo porto d’imbarco a Taranto: sarò lo scalo di Costa Pacifica, la nostra nave più grande del Mediterraneo – ha annunciato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere durante la conferenza stampa il 27 ottobre a Palazzo di Città a Taranto – La città avrà il doppio ruolo di porto d’imbarco e scalo»

Msc, intanto, non ha comunque escluso un ritorno nella città nel 2024.