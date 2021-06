Costa Crociere, in agenzia il concorso per vincere vacanze a Dubai













“Parti con Costa Firenze e vinci Dubai”. In vista del debutto della nuova nave, Costa Crociere lancia il concorso grazie al quale coloro che prenoteranno una crociera per il mese di luglio avranno la possibilità di vincere una vacanza per il prossimo inverno a Dubai.

L’iniziativa dà la possibilità agli agenti di viaggi di proporre ai clienti un’esperienza a bordo di Costa Firenze, la nuovissima nave ispirata all’arte e alle meraviglie del capoluogo toscano.

«Da oltre 70 anni Costa Crociere porta il meglio dell’Italia nei mari di tutto il mondo: con l’ingresso in flotta di Costa Firenze questa missione continua nel segno di uno dei simboli del gusto italiano per il bello come il Rinascimento fiorentino – spiega il country manager di Costa Crociere Carlo Schiavon – Siamo certi che le agenzie nostre partner sapranno presentare al meglio l’esperienza a bordo di questa nave, che ha la più ampia offerta gastronomica della flotta e una proposta di aree interne ed esterne unica, ideale soprattutto per le famiglie. Da parte nostra, anche attraverso questo concorso, vogliamo mettere a disposizione delle agenzie tutti i servizi e le migliori opportunità commerciali per valorizzare ancora di più un prodotto speciale e unico nel suo genere».

Al concorso potranno partecipare coloro che prenoteranno una delle crociere inaugurali di Costa Firenze, in partenza tra il 4 e il 30 luglio: tutti gli ospiti iscritti o che si iscriveranno al Costa Club potranno vincere una crociera di 7 giorni a bordo di Costa Firenze a Dubai e negli Emirati, con volo incluso, per due persone, con partenza il 29 gennaio 2022.

Pronta a salpare per la prima crociera il 4 luglio da Savona, Costa Firenze navigherà per tutta l’estate e fino al mese di novembre nel Mediterraneo occidentale, con itinerari dedicati alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni italiane e, nel mese di agosto, anche di Malta. Il prossimo inverno, invece, la nave sarà a Dubai, dove proporrà crociere negli Emirati Arabi, Oman e Qatar, con l’opportunità di visitare anche “Expo 2020 Dubai”, manifestazione alla quale Costa Crociere parteciperà come Golden Sponsor del Padiglione Italia.