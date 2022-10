Costa Crociere è… un turismo di valore, sostenibile e inclusivo

Il 26 settembre Costa Crociere ha presentato l’edizione 2021 del Bilancio di Sostenibilità. Arrivato alla sua 16ª edizione, il report testimonia il consolidato impegno della compagnia in materia, dichiarato anche nei dieci punti del “Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo”.

Dieci sono i punti del Manifesto, quattro le aree tematiche del Bilancio, nove i temi materiali e 21 gli obiettivi. Non stiamo “dando i numeri” ma stiamo parlando dell’impegno di Costa per un viaggio autentico e responsabile. In linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e a seguito di un’attenta analisi Esg (Environment, Social, Governance), sono state individuate 4 macro-priorità, che esprimono la visione di futuro della compagnia: progredire verso la neutralità climatica; rigenerare le risorse; responsabilizzare le persone; costruire un ecosistema trasformativo.

La neutralità climatica passa attraverso l’obiettivo di costruire una nuova generazione di navi che operino a zero emissioni nette entro il 2050. Ma, oltre a ciò, la compagnia sta lavorando per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica della flotta già in servizio e supportare l’innovazione sostenibile nelle infrastrutture portuali.

La rigenerazione delle risorse è strettamente legata alla salvaguardia degli ecosistemi marini. Su tutte le navi viene già effettuato il 100% di raccolta differenziata e il riciclo di materiali quali plastica, carta, vetro e alluminio. Inoltre, il 90% del fabbisogno giornaliero di acqua è soddisfatto trasformando quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori, valore che raggiunge il 100% sulle navi più moderne della flotta.

Responsabilizzare le persone è la terza area strategica che riguarda sia gli ospiti sia i dipendenti della compagnia. Per gli ospiti, l’obiettivo è quello di sensibilizzarli a essere viaggiatori sempre più responsabili nelle loro scelte; per i dipendenti, promuovere un ambiente di lavoro equo e inclusivo e accrescere le loro competenze.

L’ultima area strategica, costruire un ecosistema trasformativo, riguarda il valore generato sui territori e le comunità che accolgono le navi Costa.

Una parte essenziale dell’impegno di Costa verso le persone e il pianeta si esprime anche attraverso i progetti ad alto impatto sociale di Costa Crociere Foundation, ente del Terzo Settore la cui attività è complementare e sinergica a quella della sostenibilità. Dalla sua istituzione, nel 2014, Costa Crociere Foundation ha già in attivo un totale di 31 progetti ambientali e sociali, di cui hanno beneficiato più di 125.000 persone di oltre 130 diverse nazionalità.

«La nostra strategia si basa su un modello di business che trova nella sostenibilità un asset importante. L’obiettivo è quello di continuare a rendere felici i nostri ospiti, e allo stesso tempo generare valore sociale, ambientale ed economico. Come abbiamo espresso nel nostro Manifesto, vogliamo coinvolgere i nostri partner, gli ospiti e le destinazioni per definire un nuovo modo di viaggiare, più responsabile e attento alle persone e al pianeta. Vogliamo essere leader coraggiosi e ispirati, stare un passo avanti e incoraggiare lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile e inclusivo – ci ricorda Carlo Schiavon, country manager Italia – Senza dimenticare la soddisfazione degli ospiti, ovviamente. Una crociera Costa è sempre un’esperienza di viaggio completa. Le meravigliose destinazioni proposte per il prossimo inverno 2023, ad esempio, come Caraibi, Emirati e Mediterraneo occidentale, offrono una perfetta combinazione tra esplorazione a terra, con l’emozione di escursioni in luoghi esclusivi e selezionati, e servizi offerti a bordo: da un’offerta gastronomica che contempla il meglio del Made in Italy con menù gourmet di chef internazionali a una proposta di divertimento per tutte le fasce di età».

Raccontare a ospiti e partner della distribuzione questi concetti, significa coinvolgerli in questa nostra visione di futuro e contribuire a un turismo di valore, inclusivo e sostenibile.