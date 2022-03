Costa, crociere con lo sconto per gli under 35













Nell’Anno Europeo dei Giovani, Costa Crociere diventa partner ufficiale della nuova Carta Giovani Nazionale, lo strumento digitale per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni promosso dal Dipartimento Politiche giovanili della presidenza del Consiglio dei ministri.

La carta ha già oltre 1 milione di download e consente di accedere a sconti e agevolazioni su prodotti e servizi dedicati ai giovani in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, consumi intelligenti mobilità sostenibile, formazione, cultura, opportunità professionali.

Tra le proposte disponibili c’è anche quella di Costa, che offre la possibilità di scoprire 179 destinazioni nel mondo con le sue crociere, potendo usufruire di una promozione speciale con il 10% di sconto.

Nell’estate 2022 tutta la flotta Costa tornerà nuovamente operativa e Costa Smeralda e Costa Toscana, insieme a Costa Firenze, offriranno crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, visitando destinazioni come Ibiza, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia, mentre Costa Venezia proporrà un nuovo itinerario in Turchia e Grecia, con partenza da Istanbul. Costa Pacifica, Costa Deliziosa e Costa Luminosa saranno impegnate nel Mediterraneo orientale, con crociere di una settimana in Grecia e Croazia. Quattro navi, Costa Fortuna, Costa Favolosa, Costa Fascinosa e Costa Diadema, saranno disponibili in Nord Europa, per visitare le capitali del Baltico, i fiordi norvegesi, Capo Nord e l’Islanda.

«Abbiamo aderito con entusiasmo a Carta Giovani Nazionale – ha dichiarato Rossella Carrara, vice president corporate relations & sustainability di Costa Crociere – Questa iniziativa riflette in pieno i valori di Costa Crociere, espressi dal nostro Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo, che comprende un punto specifico dedicato proprio alle giovani generazioni. Siamo lieti di poter offrire ai giovani la possibilità di accedere a una promozione speciale per le nostre crociere, che abbiamo recentemente arricchito con una serie di esperienze per scoprire in modo ancora più autentico le destinazioni».

Carta Giovani Nazionale è una carta digitale scaricabile attraverso l’app Io, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android, su Apple Store e Google Play, e per la quale sono necessarie l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica. Accedendo alla sezione “Portafoglio” dell’app o entrando nel dettaglio della Carta sarà possibile visualizzare le opportunità offerte da Costa Crociere e dagli altri partner che aderiscono all’iniziativa, insieme alle istruzioni per usufruirne.