Costa Crociere cambia il pricing, spinta sull’all inclusive













Un nuovo modello di pricing a disposizione già da dicembre delle agenzie di viaggi partner. Costa Crociere aggiunge un ulteriore tassello al contratto di valore introdotto lo scorso aprile – e dopo la presentazione della nuova brand identity di ottobre – con un modello tariffario che punta a essere più ricco e performante e, come spiega la compagnia, ruota intorno alle parole chiave “semplicità, personalizzazione, valore”. Ovvero, ha l’obiettivo di aggiungere valore sia per le agenzie, che avranno a disposizione un modello semplificato e con diverse soluzioni per vendere le crociere e creare ancora più remunerazione per sé, sia per il cliente finale, che potrà vivere un’esperienza più completa e personalizzata, in base a ciò che realmente desidera.

Da oggi il modello di pricing Costa si articola in tre offerte facili da comunicare e all’insegna della trasparenza, con quote di servizio e tasse sempre incluse. Le tre possibilità corrispondono a differenti livelli di esperienza.

La tariffa basic è My Cruise, che si arricchisce di contenuti comprendendo nel prezzo anche le quote di servizio e la scelta della cabina e del turno per la cena: è la nuova tariffa entry level che prevede per le agenzie una commissione di maggior valore.

La seconda è All Inclusive, che rende l’esperienza di bordo più completa includendo My Drinks, il pacchetto compreso nel prezzo con l’accesso a caffetteria, bibite e a una selezione dei migliori vini e cocktail in qualsiasi momento della giornata.

Infine, c’è la tariffa Super All Inclusive che include nel prezzo – oltre a My Drinks – anche My Explorations, per una crociera ricca di contenuti anche a terra, assicurando agli ospiti la possibilità di scegliere, incluse nella tariffa, tre escursioni, di cui una di una giornata intera, all’interno del portfolio che la compagnia ha da poco rinnovato.

My Drinks e My Explorations compresi nella tariffa, permettono a Costa di presentare l’all inclusive con il più alto valore di mercato per gli ospiti (che risparmieranno acquistando i pacchetti prima della partenza invece che a bordo) e per le agenzie di viaggi (in termini di ulteriori commissioni).

«Con questo sistema di pricing proseguiamo nella direzione che abbiamo intrapreso con il recente lancio del nostro nuovo posizionamento, ovvero quella della massima valorizzazione dell’esperienza dei nostri ospiti e del lavoro dei nostri partner – spiega Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere – Non c’è dubbio, infatti, che un sistema di prezzi più chiaro ed esaustivo consenta di far scegliere più consapevolmente ai nostri clienti la formula più rispondente alle loro esigenze e di valorizzare ulteriormente il servizio di consulenza offerto dagli agenti di viaggi. Di fatto, si sta riproponendo uno scenario che abbiamo già visto qualche tempo fa quando, dopo aver ascoltato i ripetuti consigli dei nostri partner, abbiamo finalmente deciso di lanciare la tariffa All Inclusive: una scelta rivelatasi vincente, che ci ha permesso di innalzare il livello medio della soddisfazione. Siamo più che certi che ciò accadrà anche con l’introduzione di questo sistema tariffario».

Le nuove tariffe sono già disponibili per tutte le crociere in prenotazione e con partenza a dicembre per quanto riguarda My Cruise e All Inclusive; la nuova Super All Inclusive sarà valida sulle crociere già prenotabili, ma in partenza da giugno 2022.